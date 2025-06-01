Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Πολωνίας διεκδίκησαν απόψε τη νίκη μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη σήμερα, σύμφωνα με το exit poll που δίνει μόνο μια διαφορά 0,6 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο αντιπάλων.

«Κερδίσαμε» δήλωσε ο ευρωπαϊστής Ραφάλ Τρασκόφσκι, ο οποίος φαίνεται να λαμβάνει το 50,3% των ψήφων. Ο κεντρώος υποψήφιος δήλωσε ότι θα ενώσει τη χώρα και θα γίνει "ο πρόεδρος όλων των Πολωνών", μετά το exit poll που του δίνει οριακό προβάδισμα έναντι του εθνικιστή υποψηφίου Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο ιστορικός Κάρολ Ναβρότσκι, που φαίνεται να λαμβάνει ποσοστό 49,7%, διαβεβαίωσε τους υποστηρικτές του ότι «αυτή τη νύχτα, θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε και θα σώσουμε την Πολωνία.»

Πηγή: AFP, Reuters, dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ

