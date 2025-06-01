Γερμανία: Σε ύψος-ρεκόρ ο αριθμός των πολιτογραφήσεων αλλοδαπών το 2024

Σε ύψος - ρεκόρ έφθασε το 2024 ο αριθμός των πολιτογραφήσεων αλλοδαπών, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η νέα, πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με στοιχεία από 13 ομόσπονδα κρατίδια (εκτός της Κάτω Σαξονίας, της Σαξονίας - 'Ανχαλτ και του Σλέσβιγκ - Χολστάιν), τα οποία δημοσιεύονται στην Welt am Sonntag, στην Γερμανία πολιτογραφήθηκαν πέρυσι 249.901 άτομα, ενώ το 2023 σε ομοσπονδιακό επίπεδο γερμανικό διαβατήριο έλαβαν 200.095 αλλοδαποί.

Με τη νομοθεσία του 2024 περί ιθαγένειας, ο αριθμός των αιτήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η πολιτογράφηση επιτρέπεται γενικώς έπειτα από πέντε χρόνια διαμονής στην Γερμανία και σε ειδικές περιπτώσεις ακόμη και έπειτα από τρία χρόνια, δηλώνει στην εφημερίδα ο γενικός διευθυντής της Γερμανικής Ένωσης Πόλεων Χέλμουτ Ντάλι και διευκρινίζει ότι πολλοί άνθρωποι έφθασαν στην Γερμανία το 2015 και το 2016 αλλά υπέβαλαν αίτηση τώρα. Επιπλέον, σημειώνει, το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον η εγκατάλειψη της πρώτης υπηκοότητας, καθιστά ακόμη πιο ελκυστική την πολιτογράφηση στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, στην κορυφή των αιτούντων υπηκοότητας βρίσκονται μετανάστες από την Συρία και την Τουρκία.

Οι «πολιτογραφήσεις - τούρμπο», την κατάργηση των οποίων η νέα κυβέρνηση αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να σταματήσει, προϋποθέτουν μεταξύ άλλων καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας και ανεξάρτητη διαβίωση και στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν αντιστοιχούν στην σημερινή πραγματικότητα. Ενδεικτικά, στο Βερολίνο το 2024 καταγράφηκαν 382 τέτοιες περιπτώσεις, στην Ρηνανία - Παλατινάτο 20, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη 16 και στο Αμβούργο τρεις.

Στο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, ο κυβερνητικός συνασπισμός (CDU/CSU-SPD) αποφάσισε να αναστείλει το μέτρο, αλλά και να περιορίσει σημαντικά το πρόγραμμα της οικογενειακής επανένωσης.

Πηγή: skai.gr

