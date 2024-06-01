Γκιουλέρ: Βρισκόμαστε σε μια θετική περίοδο με την Ελλάδα - Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με τους γείτονές μας

Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του προς Τούρκους δημοσιογράφους με τους οποίους συναντήθηκε στο πλαίσιο της τελικής φάσης της διακλαδικής άσκησης «Efes 2024», που διεξήχθη υπό την ευθύνη της τουρκικής Στρατιάς του Αιγαίου.

«Πιστεύω ότι διανύουμε μια θετική περίοδο στην ανάπτυξη των σχέσεων μας με την Ελλάδα. Ως Τουρκία, ενεργούμε πάντα με την ιδέα ότι η ειρήνη δεν έχει ηττημένους και ο πόλεμος δεν έχει νικητές. Φυσικά, δεν θα κάνουμε καμία εκχώρηση από τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με κανέναν, ειδικά με τους γείτονές μας» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας στη σχετική ερώτηση της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Hurriyet.

Στην ίδια ερώτηση της επίσης φιλοκυβερνητικής Sabah ο Γιασάρ Γκιουλέρ σχολιάζει ότι «βρισκόμαστε σε μια θετική περίοδο με την Ελλάδα», ενώ σε αντίστοιχη συνέντευξή του στη Milliyet σημειώνει: «Ως Τουρκία, ενεργούμε πάντα με την ιδέα ότι "η ειρήνη δεν έχει χαμένους και ο πόλεμος δεν έχει νικητές". Φυσικά, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα κάνουμε ποτέ καμία εκχώρηση από τα εθνικά μας συμφέροντα, όσο προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση, καθώς και ότι η αποφασιστικότητά μας για το θέμα αυτό είναι απόλυτη. Υπό αυτή την έννοια, παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα, εργασία, προσέγγιση και δήλωση».

Σχετική συνέντευξη του Τούρκου υπουργού δημοσιεύει και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας Aksam, όπου, μεταξύ άλλων, επιμένει στην επίλυση των προβλημάτων σε διμερές επίπεδο, χωρίς συμμετοχή τρίτων μερών: «Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουν τα προβλήματά τους οι δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι ο διάλογος χωρίς να χρειάζονται τρίτα μέρη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η σχετική αναφορά στην επίσης φιλοκυβερνητική Posta, όπου ο Γιασάρ Γκιουλέρ εκφράζει την πεποίθησή του ότι στα ελληνοτουρκικά «διανύουμε μια θετική περίοδο και ότι μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες» και δηλώνει: «Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα με κανέναν, ειδικά με τους γείτονές μας». Ωστόσο, τονίζει πως «εργαζόμαστε για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποτρεπτικότητας του στρατού μας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας» και επαναλαμβάνει ότι «ο καλύτερος τρόπος για να λύσουν οι δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τα προβλήματά τους είναι να καθιερώσουν διάλογο χωρίς να χρειάζονται τρίτα μέρη».

Αναφορικά με τις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις, ο Τούρκος υπουργός προαναγγέλλει ότι «ο πρόεδρος της Αιγύπτου αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρό μας τις επόμενες ημέρες. Εκτιμώ ότι οι στενές μας σχέσεις θα ξεκινήσουν με αυτή την επίσκεψη. Πιστεύω ότι οι στρατιωτικές μας σχέσεις θα αποκτήσουν σοβαρή δυναμική το επόμενο διάστημα στους τομείς της εκπαίδευσης, της βοήθειας, των συμβουλών και της αμυντικής βιομηχανίας». Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που προαναγγέλλεται η επίσκεψη του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Τουρκία, ωστόσο τις προηγούμενες φορές η επίσκεψη αυτή συνεχώς αναβαλλόταν.

Σε όλα τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου για τις δηλώσεις του Γιασάρ Γκιουλέρ, οι αναφορές στις εξελίξεις γύρω από το Κουρδικό, σε σχέση με την παρουσία του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ και τις τοπικές εκλογές που έχουν προαναγγελθεί στις ελεγχόμενες από τις κουρδικές δυνάμεις περιοχές της βόρειας Συρίας, καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση. Ο Τούρκος υπουργός τονίζει με έμφαση ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στη βόρεια Συρία» και είναι έτοιμη για στρατιωτική επιχείρηση αν χρειαστεί.

