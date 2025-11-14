Στην αιώνια αναζήτηση της ομορφιάς και της νεότητας, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται πλέον σε μία επικίνδυνη μέθοδο: κάνουν ενέσεις με μη εγκεκριμένες χημικές ουσίες που παρουσιάζονται ως τρόποι για την ανάπτυξη μυών, την αναζωογόνηση του δέρματος και την παράταση της ζωής.

Πίσω από αυτή την τάση βρίσκεται η αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1, μιας κατηγορίας πεπτιδίων που έχουν εγκριθεί για να βοηθούν τους χρήστες να χάσουν γρήγορα κιλά.

Ωστόσο, τα πεπτίδια που προωθούνται από influencers, διασημότητες και γκουρού ευεξίας είναι διαφορετικά: Πολλά δεν έχουν εγκριθεί ποτέ για ανθρώπινη χρήση και πολλά από τα υποτιθέμενα στοιχεία τους προέρχονται από μελέτες σε αρουραίους και άλλα ζώα.

Μάλιστα, αρκετά πεπτίδια, όπως το BPC-157 και το TB-500, έχουν απαγορευτεί από τις διεθνείς αθλητικές αρχές ως ουσίες ντόπινγκ.

«Κανένα από αυτά δεν έχει περάσει από επαρκείς κλινικές δοκιμές και δεν είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικό και ασφαλές, αλλά παρ' όλα αυτά πολλοί άνθρωποι τα λαμβάνουν. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά ασυνήθιστο» δήλωσε στον Independent ο Δρ. Έρικ Τόπολ, ειδικός σε ερευνητικές μεθόδους και διευθυντής του Scripps Research Translational Institute.

Νέα «μόδα» με τις ευλογίες του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Αν και αυτές οι ουσίες δεν είναι εγκεκριμένες από τον FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων), ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ - ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα κοινό μεταξύ των Αμερικανών που είναι βαθιά επιφυλακτικοί απέναντι στους ειδικούς υγείας, τις φαρμακευτικές εταιρείες και την παραδοσιακή ιατρική - επισημάνει τα «οφέλη» αυτής της πρακτικής και έχει ορκιστεί να τερματίσει τον «πόλεμο του FDA» στα πεπτίδια και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, που είναι πολύ δημοφιλείς στους οπαδούς του κινήματος Make America Healthy Again.

Americans are injecting themselves with unproven peptides sold by influencers and RFK Jr. allies https://t.co/PwSCQ4u5B8 pic.twitter.com/gmmfVPKdLe — The Independent (@Independent) November 14, 2025

Επίσης, μερικοί από τους φίλους, υποστηρικτές και συνεργάτες του Κένεντι, προωθούν τις μη εγκεκριμένες θεραπείες ομορφιάς. Ανάμεσά τους και ο διάσημος «βιοχάκερ» και «ειδικός μακροζωίας» Γκάρι Μπρέκα, ο οποίος πουλάει ενέσιμα πεπτίδια, έμπλαστρα και ρινικά σπρέι μέσω της ιστοσελίδας του για 350 έως 600 δολάρια το καθένα - ανάμεσά τους τα πεπτίδια ipamorelin και CJC-1295 για τα οποία ο FDA έχει επισημάνει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

«Σε αντίθεση με τα συνθετικά φαρμακευτικά προϊόντα, τα πεπτίδια αναγνωρίζονται φυσικά από το σώμα σας», επιμένει ο Μπρέκα, αναφερόμενος στους περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram.

Ενας άλλος υποστηρικτής του Αμερικανού υπ. Υγείας, ο διάσημος αθλητικός εκφωνητής, podcaster και κωμικός Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan) έχει επανειλημμένα επαινέσει το BPC-157, ένα πεπτίδιο που προέρχεται από οξέα που βρίσκονται στο έντερο.

«Είχα τενοντίτιδα στον αγκώνα μου, άρχισα να χρησιμοποιώ το BPC-157 και μου πέρασε σε δύο εβδομάδες», είχε πει ενδεικτικά.

Παρά τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί σπεύδουν στις κλινικές και τα ινστιτούτα ομορφιάς και ευεξίας για ενέσεις παρανόμων πεπτιδίων.

Η Άντρεα Στάινμπρενερ, στέλεχος συμβουλευτικής εταιρείας, δήλωσε ότι ενδιαφέρθηκε για τα πεπτίδια αφού άκουσε για τα οφέλη τους για «μακροζωία, επανόρθωση, αντιγήρανση και ενέργεια», από μια γνωστή που διευθύνει μια κλινική έξω από το Σαν Ντιέγκο.

Η Στάινμπρενερ και ο σύζυγός της κάνουν πλέον μηνιαίες ενέσεις στην κλινική, εκτός από τα καθημερινά συμπληρώματα.

«Νομίζω ότι τα πεπτίδια είναι δημοφιλή αυτή τη στιγμή επειδή είμαστε η γενιά που γερνάει και αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις στη σύγχρονη ιατρική», είπε.

«Πιστεύω απόλυτα στη σύγχρονη, δυτική ιατρική - είναι απαραίτητη. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στο σύμπαν που παρέχει η γη» υποστηρίζει.





Πηγή: skai.gr

