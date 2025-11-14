Τρεις Κινέζοι αστροναύτες, των οποίων η επιστροφή στη Γη καθυστέρησε λόγω της πρόσκρουσης διαστημικών συντριμμιών στο σκάφος τους, επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο διαστημόπλοιο και αναμένεται να προσγειωθούν στην Κίνα σήμερα, δήλωσε η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος (CMSA).

Οι 3 αστροναύτες αναμενόταν να επιστρέψουν πριν από 9 ημέρες, μετά την ολοκλήρωση μιας εξάμηνης αποστολής στον μόνιμα επανδρωμένο διαστημικό σταθμό Tiangong της Κίνας.

Ωστόσο, κατά την αναχώρησή τους στις 5 Νοεμβρίου με το σκάφος Shenzhou-20, δέχθηκαν «επίθεση» από διαστημικά σκουπίδια, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στον διαστημικό σταθμό και να περιμένουν άλλο σκάφος.

Η κινεζική διαστημική υπηρεσία αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές από τα συντρίμμια για πρώτη φορά, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν «μικροσκοπικές ρωγμές» σε ένα μικρό παράθυρο της κάψουλας επιστροφής του Shenzhou-20.

«Η κάψουλα δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας για μια επανδρωμένη επιστροφή, το Shenzhou-20 θα παραμείνει σε τροχιά και θα διεξάγει σχετικά πειράματα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Τελικά, οι 3 Κινέζοι αστροναύτες επιβιβάστηκαν στο Shenzhou-21 και προσγείωσή τους θα γίνει στο Dongfeng της Μογγολίας, στη βόρεια Κίνα, το απόγευμα της Παρασκευής.



