Τρεις Κινέζοι αστροναύτες, των οποίων η επιστροφή στη Γη καθυστέρησε λόγω της πρόσκρουσης διαστημικών συντριμμιών στο σκάφος τους, επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο διαστημόπλοιο και αναμένεται να προσγειωθούν στην Κίνα σήμερα, δήλωσε η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένου Διαστήματος (CMSA).
Οι 3 αστροναύτες αναμενόταν να επιστρέψουν πριν από 9 ημέρες, μετά την ολοκλήρωση μιας εξάμηνης αποστολής στον μόνιμα επανδρωμένο διαστημικό σταθμό Tiangong της Κίνας.
Ωστόσο, κατά την αναχώρησή τους στις 5 Νοεμβρίου με το σκάφος Shenzhou-20, δέχθηκαν «επίθεση» από διαστημικά σκουπίδια, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στον διαστημικό σταθμό και να περιμένουν άλλο σκάφος.
Chinese astronauts begin return to Earth after debris struck spacecraft https://t.co/AMVxVpqsIk pic.twitter.com/OMkJCzI382— New York Post (@nypost) November 14, 2025
Η κινεζική διαστημική υπηρεσία αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές από τα συντρίμμια για πρώτη φορά, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν «μικροσκοπικές ρωγμές» σε ένα μικρό παράθυρο της κάψουλας επιστροφής του Shenzhou-20.
«Η κάψουλα δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας για μια επανδρωμένη επιστροφή, το Shenzhou-20 θα παραμείνει σε τροχιά και θα διεξάγει σχετικά πειράματα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.
Τελικά, οι 3 Κινέζοι αστροναύτες επιβιβάστηκαν στο Shenzhou-21 και προσγείωσή τους θα γίνει στο Dongfeng της Μογγολίας, στη βόρεια Κίνα, το απόγευμα της Παρασκευής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.