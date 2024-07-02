Νετανιάχου : Η επιχείρηση εξάλειψης της Χαμάς πλησιάζει στο τέλος της

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε πως σύντομα θα ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της επιχείρησης για την εξάλειψη του τρομοκρατικού στρατού της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου, υποδεχόμενος απόφοιτους της Σχολής Εθνικής Άμυνας στην Ιερουσαλήμ. «Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τους εναπομείναντες (σ.σ. ενόπλους της Χαμάς)», διαβεβαίωσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι κατά την ενημέρωση που είχε από τους επικεφαλής της 143ης μεραρχίας του ισραηλινού στρατού – η οποία επιχειρεί στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας – διαπίστωσε πως έχει σημειωθεί «πολύ σημαντική πρόοδος».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν τη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων, τουλάχιστον 37.765 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 86.429 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, αποσκοπεί στην εξάρθρωση των εναπομεινασών μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι οι ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας πλησιάζουν στο τέλος τους. Ωστόσο, όπως έχει διαμηνύσει, ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε στρατηγικά σημεία του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.