Ο Λούλα ζήτησε από τον Πούτιν να παραστεί στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μίλησε την Τετάρτη τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και του ζήτησε να παραστεί στις συνομιλίες με την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε το γραφείο του Λούλα σε ανακοίνωσή του σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Λούλα «τόνισε τη δέσμευση της Βραζιλίας για την ειρήνη και για άλλη μια φορά έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί στην αναζήτηση κατανόησης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

