H Εσθονία ανέφερε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος

Οι εσθονικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σήμερα ότι ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, χώρας της Βαλτικής που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένα μαχητικό Su-35 εισήλθε το βράδυ της Τρίτης χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κοντά στη χερσόνησο Γιούμιντα (βόρεια). Είχε απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη και δεν είχε καμία επικοινωνία με τον εσθονικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η παραβίαση διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό και πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό από την αρχή του έτους, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν για να ζητήσει εξηγήσεις. «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό και λυπηρό περιστατικό, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

Η Εσθονία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως άμεση απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε, έχει έκτοτε αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

