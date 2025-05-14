Φινλανδία: Το Ελσίνκι σχεδιάζει να αυξήσει στα 65 έτη τα όρια ηλικίας των εφέδρων

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, θέλει να αυξήσει το όριο της ανώτατης ηλικίας των εφέδρων της στις ένοπλες δυνάμεις στα 65 έτη, ανέφερε σήμερα, κάτι που θα προσέθετε 125.000 στρατιώτες στις αμυντικές δυνάμεις της και θα ανέβαζε τον αριθμό των εφέδρων στο ένα εκατομμύριο έως το 2031.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους άνδρες στη Φινλανδία. Οι γυναίκες μπορούν να αιτηθούν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση. Οι Φινλανδοί μπορούν αυτήν τη στιγμή να υπηρετήσουν στον στρατό έως την ηλικία των 60 ετών, όμως η κυβέρνηση κατέθεσε προς συζήτηση ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει την αύξηση του ορίου ηλικίας.

«Η αμυντική ικανότητα της Φινλανδίας βασίζεται στη γενική στρατολόγηση, σε μια εκπαιδευμένη εφεδρεία και μια ισχυρή βούληση να υπερασπιστεί κανείς τη χώρα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν σε μια ανακοίνωση. «Αυξάνοντας τη μέγιστη ηλικία των εφέδρων, δίνουμε σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εθνική άμυνα», υπογράμμισε.

«Ένα ισχυρότερο σώμα εφέδρων θα ενισχύσει την ασφάλεια της Φινλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ο αριθμός των εφέδρων του στρατού στη Φινλανδία ανέρχεται τώρα σε 870.000 στρατιώτες και η αύξηση των ορίων ηλικίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός του να ανέλθει σε περίπου 1 εκατομμύριο το 2031.

Οι ανακοινώσεις αυτές έλαβαν χώρα με φόντο τις εντάσεις με τη γειτονική Ρωσία και δύο χρόνια μετά την προσχώρηση της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα έκτασης 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. Έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023, βάσει υποψιών ότι η Μόσχα ενορχηστρώνει την άφιξη μεταναστών για να την αποσταθεροποιήσει.

