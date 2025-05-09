Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ευχήθηκε στον πάπα Λέοντα ΙΔ' «να συνεχίσει την κληρονομιά» του προκατόχου του, Φραγκίσκου, και απηύθυνε έκκληση για «περισσότερη αλληλεγγύη και ανθρωπισμό».

Ο Φραγκίσκος «είχε ως κύρια χαρακτηριστικά την αδιάκοπη αναζήτηση της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, την προστασία του περιβάλλοντος, τον διάλογο με όλους τους λαούς και όλες τις θρησκείες και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα», δήλωσε ο Λούλα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο αριστερός Βραζιλιάνος πρόεδρος βρίσκεται σήμερα σε επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

