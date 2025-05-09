Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συνεχάρη τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την εκλογή του, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή βαθιάς πνευματικής σημασίας για εκατομμύρια Καθολικούς ανά τον κόσμο.

Τόνισε την επείγουσα ανάγκη για ισχυρές φωνές που να υπερασπίζονται την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη συμπόνια, εν μέσω των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεχίσει τη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ ΟΗΕ και Αγίας Έδρας - συνεργασία που ενισχύθηκε επί Πάπα Φραγκίσκου - με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της συμφιλίωσης, και την οικοδόμηση ενός δίκαιου κόσμου.

Χαιρέτισε, επίσης, το πρώτο μήνυμα του νέου Πάπα, το οποίο ανέδειξε μια κοινή, πανανθρώπινη επιθυμία: «Ειρήνη σε όλον τον κόσμο».

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ:

«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Αγιότητα του Πάπα Λέοντα ΙΔ' και στους Καθολικούς όλου του κόσμου. Η εκλογή ενός νέου Πάπα είναι μια στιγμή βαθιάς πνευματικής σημασίας για εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο και έρχεται σε μια εποχή μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο κόσμος μας έχει ανάγκη από τις ισχυρότερες φωνές υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της συμπόνιας.

Ανυπομονώ να αξιοποιήσω τη μακρά κληρονομιά της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Αγίας Έδρας - που καλλιεργήθηκε πιο πρόσφατα από τον Πάπα Φραγκίσκο - για να προωθήσουμε την αλληλεγγύη, να προωθήσουμε τη συμφιλίωση και να οικοδομήσουμε έναν δίκαιο και βιώσιμο κόσμο για όλους.

Έχει τις ρίζες της στα πρώτα λόγια του Πάπα Λέοντα. Παρά την πλούσια ποικιλομορφία των καταβολών και των πεποιθήσεων, οι άνθρωποι παντού μοιράζονται έναν κοινό στόχο: Ειρήνη σε όλον τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

