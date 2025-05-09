Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ συνεχάρη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και υπογράμμισε μια «ανθρωπιστική σύγκλιση» με τον νέο ποντίφικα.
«Συγχαίρουμε την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Επιβεβαιώνω την ανθρωπιστική μας σύγκλιση υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στον κόσμο», δήλωσε η αριστερή πρόεδρος μετά την έκκληση «όλων των λαών ειρήνη» που απηύθυνε ο νέος πάπας κατά την πρώτη του ομιλία από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
