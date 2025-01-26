Η Ισραηλινή όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ θα αφεθεί ελεύθερη πριν από την επόμενη ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, ανέφερε ένα στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή αυτή, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, είπε ότι οι μεσολαβητές κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση της Γεχούντ.

Το Ισραήλ είχε θέσει ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την απελευθέρωση της Αρμπέλ Γεχούντ.

Προκειμένου να ανοίξει ο «διάδρομος του Νετσαρίμ», που χωρίζει το βόρειο από το νότιο τμήμα του θύλακα, το Ισραήλ ζητούσε να αφεθεί ελεύθερη η 27χρονη Γεχούντ και κατήγγειλε την αθέτηση ενός όρου της συμφωνίας που δεν είχε δημοσιοποιηθεί και υποχρέωνε τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερες πρώτα τις άμαχες γυναίκες.

Ένα στέλεχος της Χαμάς είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η γυναίκα θα αφεθεί ελεύθερη «στην τρίτη ανταλλαγή» ομήρων και φυλακισμένων, την 1η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

