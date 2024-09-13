Ο Λευκός Οίκος ζητεί περισσότερη πληροφόρηση για την ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε εργαζόμενους της UNRWA

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι σε επαφή με τους Ισραηλινούς ομολόγους του για περισσότερη πληροφόρηση σε σχεση με την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα κατά την οποία σκοτώθηκαν μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους παλαιστινιους πρόσφυγες (UNRWA) αυτή την εβδομάδα.

Έξι εργαζόμενοι της UNRWA σκοτώθηκαν έπειτα από δύο αεροπορικές επιδρομές που επληξαν σχολείο στην κεντρική Γάζα την Τετάρτη, ανακοίνωσε η υπηρεσία τονίζοντας ότι το πληγμα αυτό προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών μεταξύ των μελών του προσωπικού της σε ένα μόνο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

