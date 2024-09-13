Η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση του Netflix να περιορίσει την προβολή της σειράς "Famagusta" στην Κύπρο και την Ελλάδα λόγω πιέσεων από την Τουρκία.

Η σειρά αφορά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, και η Επιτροπή τονίζει ότι αυτή η απόφαση αποτελεί προδοσία των δημοκρατικών αρχών. Η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα καλεί το Netflix να επανεξετάσει την απόφασή του και να αντισταθεί στη λογοκρισία που επιβάλλεται από το αυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΣΕΚΑ:

«Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι το Netflix δεν θα μεταδίδει πλέον την «Αμμόχωστος» εκτός Κύπρου και Ελλάδας λόγω άμεσης πίεσης από την Τουρκία, δεν είναι μόνο απογοήτευση, αλλά και προδοσία των δημοκρατικών αρχών. Το Netflix σκόπευε να κυκλοφορήσει τη σειρά Famagusta που απεικονίζει την ιστορία της παράνομης τραγικής εισβολής στην Κύπρο από την Τουρκία το 1974 σε διεθνές κοινό στις 20 Σεπτεμβρίου 2024. Η τουρκική κυβέρνηση άσκησε πίεση και το Netflix στριμώχτηκε και αρνήθηκε να αντισταθεί στο αυταρχικό καθεστώς.

Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την πίεση για να καταστείλει ταινίες που απεικονίζουν τη Γενοκτονία των Αρμενίων, τον τρόμο κατά του κουρδικού πληθυσμού και άλλων μειονοτήτων.

Πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια απόκρυψης των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη βάναυση παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974. Αυτή είναι η 50ή Σκοτεινή Επέτειος της παράνομης εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε το Netflix να επανεξετάσει την απόφασή του και να μην επιτρέψει στο αυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας να καταστείλει τις ελευθερίες μας και να εφαρμόσει λογοκρισία στα σπίτια μας. Η αδικία οπουδήποτε είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

