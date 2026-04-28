Ευρώπη: Η πρώτη γενιά μη καπνιστών θα είναι Βρετανοί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να απαγορεύσει την πώληση προϊόντων καπνίσματος και ατμίσματος σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008, με νόμο που έχει εγκριθεί από τα δύο σώματα του βρετανικού Κοινοβουλίου και αναμένει βασιλική έγκριση.

Παιδιά που θα είναι ακόμη ανήλικα την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν τσιγάρα ή άλλα προϊόντα καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα «Νομοθεσία περί Καπνικών Προϊόντων και Ηλεκτρονικών Τσιγάρων» που επεξεργάζεται από το 2024 η κυβέρνηση των Εργατικών θα καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως με γενική απαγόρευση καπνίσματος, μετά τις Μαλδίβες.

Τα δύο σώματα του βρετανικού Kοινοβουλίου ενέκριναν νόμο για την απαγόρευση των προϊόντων καπνίσματος και ατμίσματος για όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008.Τα παιδιά που μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027 θα είναι ακόμη ανήλικα δεν θα έχουν ποτέ τη δυνατότητα να αγοράσουν τσιγάρα ή προϊόντα καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό προβλέπει νέος βρετανικός νόμος, ο οποίος έχει περάσει ήδη από το Kοινοβούλιο και είναι στην τελική φάση της απαιτούμενης βασιλικής έγκρισης.



Η «Νομοθεσία περί Καπνικών Προϊόντων και Ηλεκτρονικών Τσιγάρων» (Tobacco and Vapes Bill) βρίσκεται υπό επεξεργασία ήδη από το 2024 και τις αρχές της θητείας της σημερινής κυβέρνησης των Εργατικών. Εφόσον τεθεί σε ισχύ, θα καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως όπου ισχύει γενική απαγόρευση καπνίσματος, μετά τις Μαλδίβες.

Πηγή: Deutsche Welle

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία;Η νέα νομοθεσία θα ισχύει παντού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.Οι βασικές ρυθμίσεις προβλέπουν πως το νόμιμο όριο ηλικίας για την αγορά τσιγάρων, πούρων ή καπνού (που σήμερα τοποθετείται στα 18 έτη) θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ως εκ τούτου όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν τέτοια προϊόντα.Οι έμποροι που πωλούν τέτοια προϊόντα σε πολίτες, oι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, θα αντιμετωπίζουν χρηματικά πρόστιμα, ενώ η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα νέο σύστημα καταγραφής εισαγόμενων προϊόντων καπνίσματος και ατμίσματος. Παράλληλα, θα αυστηροποιηθούν και οι ρυθμίσεις για τους δημόσιους χώρους, όπου εξακολουθεί να επιτρέπεται το κάπνισμα και το άτμισμα και θα απαγορευτεί η διαφήμιση προϊόντων καπνού και ατμίσματος.Τι ειπώθηκε στη Βουλή των ΛόρδωνΠριν από λίγες ημέρες η Βουλή των Λόρδων έδωσε το τελικό «πράσινο φως» σε μικρές τεχνικές αλλαγές για τη διόρθωση λαθών στο νομοσχέδιο, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί σε όλες τις αναγνώσεις και από τα δύο σώματα του Kοινοβουλίου. Ακόμα και βουλευτές της αντιπολίτευσης που είχαν διαφωνήσει με το σχέδιο δεν εμπόδισαν την έγκριση των τροποποιήσεων.Η Βαρόνη Τζίλιαν Μέρον, μέλος των Εργατικών και του υπουργείου Υγείας, υποστήριξε τον νόμο, λέγοντας πως «πρόκειται για ένα ιστορικό νομοσχέδιο, που θα δημιουργήσει μια γενιά μη καπνιστών. Είναι η σημαντικότερη παρέμβαση στη δημόσια υγεία εδώ και χρόνια και μπορώ να διαβεβαιώσω τους Λόρδους πως θα σώσει ζωές».Ο συντηρητικός Μάικλ Μόρις εξέφρασε από την πλευρά του αντιρρήσεις, κυρίως για τα προβλεπόμενα πρόστιμα ύψους 200 λιρών για τους παραβάτες πωλητές, τονίζοντας πως «προκαλεί αναστάτωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν άκουσε τους λιανοπωλητές». Κατά τον ίδιο πρόκειται για μία αναχρονιστική ιδέα – και το πραγματικό ζητούμενο είναι η εκπαίδευση των πολιτών, προκειμένου να μην ξεκινούν το κάπνισμα.Σε κάθε περίπτωση ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, καθώς τελική επικύρωση που απομένει, μέσω της υπογραφής του βασιλιά, αποτελεί μία απλώς τυπική διαδικασία.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

