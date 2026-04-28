Βόρεια Κορέα: Οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί μετά την πανδημία της Covid-19

Η Βόρεια Κορέα έχει αυξήσει σημαντικά τις εκτελέσεις μετά την πανδημία Covid-19, ιδίως για κατανάλωση ξένων πολιτιστικών προϊόντων και για πολιτικά αδικήματα, σύμφωνα με έκθεση μιας νοτιοκορεατικής μη κυβερνητικής οργάνωσης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Πιονγιάνγκ έκλεισε τα σύνορά της τον Ιανουάριο του 2020 για να σταματήσει την εξάπλωση του κορονοϊού και τα επόμενα χρόνια εργάστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειάς της, όπως επιβεβαιώνουν τακτικά έρευνες και δημοσιεύματα.

Οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι αυτό το lockdown επιδείνωσε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, η οποία θεωρείται ένα από τα πιο καταπιεστικά κράτη στον κόσμο.

Η έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης (TJWG), που δημοσιεύθηκε σήμερα, αποκαλύπτει ότι οι θανατικές ποινές και οι εκτελέσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί στα σχεδόν πέντε χρόνια από το κλείσιμο των συνόρων, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από αυτό.

Η TJWG συνέλεξε στοιχεία από εκατοντάδες Βορειοκορεάτες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα και από διάφορα μέσα ενημέρωσης με δίκτυα πηγών εντός του αυστηρά ελεγχόμενου κράτους, το οποίο δεν διαθέτει ανεξάρτητο Τύπο.

Η ΜΚΟ ανέλυσε 144 γνωστές περιπτώσεις εκτελέσεων και θανατικών ποινών, που αφορούσαν συνολικά εκατοντάδες ανθρώπους.

Από την έναρξη της πανδημίας, οι αρχές έχουν αυξήσει την προσφυγή στη θανατική ποινή εναντίον πολιτών που παρακολουθούν νοτιοκορεατικές ταινίες και σειρές ή ακούν νοτιοκροεατική μουσική, πράξεις που στη Βόρεια Κορέα θεωρούνται εγκλήματα.

Οι θανατικές ποινές που σχετίζονται με ξένο πολιτισμό, θρησκεία και «δεισιδαιμονία» αυξήθηκαν κατά 250% μετά το κλείσιμο των συνόρων, σύμφωνα με την έκθεση.

Πριν από το κλείσιμο των συνόρων λόγω της πανδημίας, ο συχνότερος λόγος που οδηγούσε σε εκτέλεση ήταν η ανθρωποκτονία.

Η απότομη αύξηση των εκτελέσεων για πολιτικά εγκλήματα, όπως η κριτική στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, μπορεί να υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση «αντιμετωπίζει έτσι την αυξανόμενη εσωτερική δυσαρέσκεια ή κλιμακώνει την κρατική βία για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας», κατέληξε η ΜΚΟ. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των εκτελέσεων πραγματοποιήθηκαν δημόσια, με τους περισσότερους καταδικασμένους να εκτελούνται με σφαίρες, αναφέρει η έκθεση.

Η βορειοκορεατική κυβέρνηση κατηγορείται επίσης για βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία και σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου και της μετακίνησης.

Φέρεται να λειτουργεί τέσσερα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων όπου έως και 65.000 άνθρωποι υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία, σύμφωνα με έκθεση του 2025 του Κορεατικού Ινστιτούτου Εθνικής Ενοποίησης.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε πέρυσι ότι η συνολική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα την τελευταία δεκαετία δεν έχει βελτιωθεί και μάλιστα έχει επιδεινωθεί σε πολλές περιπτώσεις.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτούς τους ισχυρισμούς, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι επιδιώκει να την βλάψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

