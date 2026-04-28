Ιράν: Η Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον σε θέση να «υπαγορεύει» σε άλλες χώρες τι θα κάνουν

Οι ΗΠΑ πρέπει «να αποδεχθούν πως πρέπει να εγκαταλείψουν τις παράνομες και παράλογες απαιτήσεις τους», πρόσθεσε ο Ιρανός υφυπουργός Άμυνας

Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να «υπαγορεύουν» τι θα κάνουν άλλες χώρες, δήλωσε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει την πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση του Ιράνhttps://www.skai.gr/tags/iran προβλέπει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μεταθέτοντας για αργότερα τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον σε θέση να υπαγορεύουν την πολιτική τους σε ανεξάρτητα έθνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει «να αποδεχθεί πως πρέπει να εγκαταλείψει τις παράνομες και παράλογες απαιτήσεις της».
 

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
