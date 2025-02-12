Ο Λευκός Οίκος δεν ξέρει αν τέθηκαν προϋποθέσεις για επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα ότι δε γνωρίζει αν έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, να επισκεφθούν ο ένας τη χώρα του άλλου.

«Όχι εξ όσων γνωρίζω. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν», είπε η Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, αν έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις.

«Μιλούσα μόλις τώρα με τον πρόεδρο και την ομάδα της εθνικής ασφάλειας. Δεν ενημερώθηκα για κάποιον όρο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

