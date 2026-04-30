Ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε ένα τούνελ 140 μέτρων στον νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Ο IDF κατέστρεψε την σήραγγα με 24 τόνους εκρηκτικών – Εντοπίστηκαν όπλα, χώροι διαμονής και επιχειρησιακές υποδομές της Χεζμπολάχ

Λίβανος

Στρατιώτες του IDF από τη 146η Μεραρχία κατέστρεψαν μια υπόγεια σήραγγα που ανήκε στην Χεζμπολάχ, στην περιοχή Ρας Μπιαντά του νότιου Λιβάνου. Η σήραγγα είχε μήκος άνω των 140 μέτρων και χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 24 τόνοι εκρηκτικών για την εξουδετέρωσή της.

Στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής, επιχειρησιακά φρεάτια και μεγάλος αριθμός όπλων. Η σήραγγα είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για την προώθηση σχεδίων επίθεσης.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος IDF
