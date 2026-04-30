Στρατιώτες του IDF από τη 146η Μεραρχία κατέστρεψαν μια υπόγεια σήραγγα που ανήκε στην Χεζμπολάχ, στην περιοχή Ρας Μπιαντά του νότιου Λιβάνου. Η σήραγγα είχε μήκος άνω των 140 μέτρων και χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 24 τόνοι εκρηκτικών για την εξουδετέρωσή της.
Στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής, επιχειρησιακά φρεάτια και μεγάλος αριθμός όπλων. Η σήραγγα είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για την προώθηση σχεδίων επίθεσης.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.