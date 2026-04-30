Κολομβία: Αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου της πρωτεύουσας λόγω drone

Το διεθνές αεροδρόμιο El Dorado στην Μπογκοτά, το πιο πολυσύχναστο σε όλη τη Λατινική Αμερική, ανέστειλε για λίγο τη λειτουργία του το πρωί εξαιτίας drone που εντοπίστηκε στην περιοχή.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω θέασης drone «στην περιοχή». Δύο αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το διεθνές αεροδρόμιο El Dorado – ένα από το Σαντιάγο της Χιλής και το άλλο από την κολομβιανή πόλη Κάλι – υποχρεώθηκαν να κάνουν ελιγμούς πάνω από την Μπογκοτά.

Ύστερα από 24 λεπτά, η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με ύποπτο drone που αναστατώνει το διεθνές αεροδρόμιο της κολομβιανής πρωτεύουσας. Το βράδυ της Τρίτης είχε αναστείλει τη λειτουργία του για περίπου 45 λεπτά.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις στην Κολομβία – ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών – έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους ενόψει των προεδρικών εκλογών της 31ης Μαΐου, χρησιμοποιώντας συχνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

