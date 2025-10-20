Ο κομήτης Lemmon ίσως είναι ο πιο εντυπωσιακός του 2025

Από όλους τους κομήτες που εμφανίζονται ξαφνικά στον ουρανό μας, ο κομήτης Lemmon (C/2025 A6) ίσως αποδειχθεί ο πιο εντυπωσιακός της χρονιάς. Και αυτός ο κομήτης ευνοεί τους παρατηρητές του βόρειου ημισφαιρίου.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο κομήτης Lemmon διέσχιζε την περιοχή κάτω από τη μεγάλη «κουτάλα» της Μεγάλης Άρκτου στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου (Ursa Major). Έτσι, βρίσκεται πολύ βόρεια στον ουρανό, θεωρητικά ορατός τόσο το πρωί όσο και το βράδυ για τους κατοίκους των βόρειων περιοχών, αλλά μέχρι στιγμής είναι πιο εύκολο να παρατηρηθεί το πρωί.

Ο κομήτης θα πλησιάσει περισσότερο τη Γη στις 21 Οκτωβρίου 2025. Τότε αναμένεται να γίνει πιο εύκολα ορατός. Θα συνεχίσει να φωτίζει ακόμη περισσότερο μετά από αυτό, φτάνοντας πιθανότατα στη μέγιστη λαμπρότητά του, και ίσως να είναι ορατός με γυμνό μάτι, γύρω στις 31 Οκτωβρίου ή 1 Νοεμβρίου.

Ο κομήτης Lemmon θα παραμείνει κοντά στη Μεγάλη Άρκτο για μεγάλο μέρος του Οκτωβρίου, κάτι που ευνοεί τους παρατηρητές του Βόρειου Ημισφαιρίου. Ωστόσο, τα βόρεια φθινοπωρινά βράδια, η Μεγάλη Άρκτος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Έτσι, κατά το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, αν θέλετε να τον δείτε, θα πρέπει να παρατηρήσετε νωρίς το πρωί, λίγο πριν την ανατολή του Ήλιου. Εκείνη την περίοδο ο κομήτης θα είναι ακόμη αμυδρός (μέγεθος περίπου 6) και θα χρειαστείτε οπτικά μέσα για να τον εντοπίσετε.

Στα μέσα Οκτωβρίου ο κομήτης θα γίνει πιο εύκολα ορατός, καθώς θα αρχίσει να ανατέλλει στον απογευματινό ουρανό. Στις 16 Οκτωβρίου 2025, ο κομήτης Lemmon θα περάσει κοντά από το Cor Caroli, το φωτεινότερο αστέρι του αστερισμού των Κυνών του Κυνηγού (Canes Venatici). Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο κομήτης θα μπορεί να φανεί με γυμνό μάτι και θα συνεχίσει να φωτίζει περισσότερο.

Ο κομήτης Lemmon θα φτάσει στη μέγιστη λαμπρότητά του τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Οι εκτιμήσεις για τη φωτεινότητά του κυμαίνονται από μέγεθος 4 έως 2,5. Να θυμάστε όμως ότι οι κομήτες είναι διάσημοι για την απρόβλεπτη συμπεριφορά τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν καλές πιθανότητες να μπορέσετε να τον δείτε με γυμνό μάτι από σκοτεινή περιοχή.

Την Ημέρα του Halloween και στις αρχές Νοεμβρίου, ο κομήτης Lemmon θα περάσει μπροστά από τα αστέρια του Οφιούχου (Ophiuchus).

Οδηγοί εντοπισμού του κομήτη Lemmon πριν την ανατολή

Τα καλά νέα είναι ότι, κατά τη φάση της πλησιέστερης προσέγγισης στα μέσα Οκτωβρίου, ο κομήτης Lemmon θα βρίσκεται στον ουρανό του ηλιοβασιλέματος. Βρείτε ένα σημείο παρατήρησης χωρίς εμπόδια προς τον δυτικό ορίζοντα για να μπορέσετε να τον παρακολουθήσετε ή να τον φωτογραφίσετε.

Οι χάρτες εντοπισμού που δημοσιεύονται αφορούν το Βόρειο Ημισφαίριο. Για πιο ακριβή χάρτη ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Stellarium.

Η Ιστορία του κομήτη C/2025 A6 Lemmon

Οι αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο των 60 ιντσών (1,5 μέτρου) στο Όρος Lemmon στην Αριζόνα, ανακάλυψαν τον κομήτη στις 3 Ιανουαρίου 2025. Υπάρχουν, ωστόσο, και προγενέστερες εικόνες (precovery images) από το πρόγραμμα PanSTARRS, ήδη από τις 12 Νοεμβρίου 2024.

Ο όρος precovery χρησιμοποιείται στην αστρονομία για να δηλώσει την εύρεση δεδομένων πριν από την επίσημη ανακάλυψη — δηλαδή, ο κομήτης είχε φωτογραφηθεί νωρίτερα, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί τότε. Με αυτά τα πρόσθετα δεδομένα, οι επιστήμονες κατάφεραν να υπολογίσουν την τροχιά του, η οποία δείχνει ότι χρειάζεται περίπου 1.350 χρόνια για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο.

Άλλοι ενεργοί κομήτες αυτή την περίοδο

Ο κομήτης Lemmon είναι μόνο ένας από τους πολλούς κομήτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ουρανό μας. Ο πιο γνωστός ίσως είναι ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS, ο οποίος θα πλησιάσει περισσότερο τον Ήλιο στα τέλη Οκτωβρίου. Αν και φωτίζει ταχύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, προς το παρόν δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι.

Ένας άλλος κομήτης που εμφανίστηκε πρόσφατα είναι ο κομήτης SWAN. Από τις αρχές Οκτωβρίου, ίσως γίνει ορατός χωρίς τηλεσκόπιο, αν βρίσκεστε σε περιοχή με πολύ σκοτεινό ουρανό.

Πηγή: skai.gr

