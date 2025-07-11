Comet: Η Perplexity ανακοίνωσε τον δικό της browser με στόχο τη Google

Πέφτει... AI κομήτης στη Google. Η Perplexity, που υποστηρίζεται από τη Nvidia, SoftBank και τον Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του Comet, ενός νέου browser (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο) που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και έχει ως σκοπό να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Alphabet (μητρική της Google) στην αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι και η OpenAI ετοιμάζει νέο browser με AI για να ανταγωνιστεί τη Google και το Chrome.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την είσοδο του Perplexity AI στην ανταγωνιστική αγορά προγραμμάτων περιήγησης, με στόχο την αντικατάσταση της συμβατικής πλοήγησης στο διαδίκτυο με ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να σκέφτεται, να ενεργεί και να αποφασίζει εκ μέρους των χρηστών.

Το Google Chrome κατείχε ένα κυρίαρχο μερίδιο 68% της παγκόσμιας αγοράς προγραμμάτων περιήγησης τον Ιούνιο, σύμφωνα με το StatCounter, εδραιώνοντας τη θέση του ως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο - πολύ μπροστά από το Safari, το Microsoft Edge και τον Firefox.

Το Comet ενσωματώνει έναν ενσωματωμένο βοηθό που μπορεί να συγκρίνει προϊόντα, να συνοψίζει περιεχόμενο, να κλείνει συναντήσεις και να μετατρέπει σύνθετες ροές εργασίας σε μια διαισθητική εμπειρία.

Πάντως, το Comet είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε συνδρομητές που πληρώνουν 200 δολάρια το μήνα για το Perplexity Max, με ευρύτερη πρόσβαση να κυκλοφορεί μέσω πρόσκλησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το Comet αποθηκεύει δεδομένα τοπικά και αποφεύγει την εκπαίδευση μοντέλων AI με προσωπικές πληροφορίες - μια κίνηση που πιθανότατα θα προσελκύσει χρήστες που ενδιαφέρονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

