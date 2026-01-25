Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων - Στα 6 δισ. ευρώ το 2025

Ρεκόρ καταγράφηκε το 2025 στη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες μοίρασαν ... "δώρα" 6 δισ. ευρώ. Το 2025 εξελίχθηκε σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές.

Οι χρηματικές διανομές το 2025 έφτασαν σε υψηλό ρεκόρ, στα 6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπερβαίνοντας το προ κρίσης ανώτατο όριο των 5,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2007.

Οι συνολικές διανομές από τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 42% (επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2024 που ήταν στα 4,2 δισ, υποστηριζόμενες από την εταιρική κερδοφορία ρεκόρ και την πειθαρχημένο μέσο δείκτη διανομής μερισμάτων που ευθυγραμμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών με τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ανεπτυγμένων Αγορών.

Οι συνολικές διανομές μετρητών, κάθε είδους, που υπερβαίνουν τα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη ρευστότητα της αγοράς, ενισχύοντας άμεσα την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Το 2025 αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματικών διανομών από τις Συστημικές Τράπεζες, σηματοδοτώντας την «πλήρη εξομάλυνση» του κλάδου. Χρειάστηκαν 15 χρόνιά για να επανέλθουν ως κανονικές εισηγμένες εταιρίες.

Ξεκίνησαν να διανέμουν μέρισμα από τα κέρδη του 2023, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με ένα ποσό της τάξης των 875 εκατ. ευρώ .

Την αμέσως επόμενη χρονιά η διανομή υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ

Επιπλέον, η αγορά είδε τις πρώτες πληρωμές ενδιάμεσων μερισμάτων για τον κύκλο του 2026, παρέχοντας στους επενδυτές σταθερή ορατότητα ταμειακών ροών όλο το χρόνο.

Η μερισματική απόδοση της αγοράς διαμορφώθηκε στο 4,4% το 2025 και ξεπερνά την απόδοση των 10ετών ομολόγων (3,39%) και είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερη από τη μέση απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών.

Η μεγαλύτερη μερισματική απόδοση σημειώθηκε το 2008 στο 7,1%,το 2011 στο 6,8% και το 2009 στο 6,7%. Το 2024 η μερισματική απόδοση ήταν στο 4,4%, το 2023 στο 5,2%, το 2022 στο 5,1%, το 2021 στο 3,8% και το 2020 4,5%.

Όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων ανήλθαν το 2024 σε 11,3 δισ. ευρώ το, το 2023 στα 10,8 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022 ανήλθαν σε 10,3 δισ. το 2021 σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ. To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ., το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ.

Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2025 6,0

2024 4,2

2023 2,9

2022 2,4

2021 1,7

2020 1,8

2019 2,3

2018 1,3

2017 1,3

2016 1,0

2015 0,9

2014 0,7

2013 0,6

2012 0,9

2011 1,2

2010 1,8

2009 3,0

2008 4,5

2007 5,4

2006 3,6

2005 3,5

2004 2,6

2003 2,2

2002 2,4

2001 2,6

2000 2,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μερισματική απόδοση

2025 4,4%

2024 4,4%

2023 5,2%

2022 5,1%

2021 3,8%

2020 4,5%

2019 5,3%

2018 3,7%

2017 3,8%

2016 4,0%

2015 3,4%

2014 3,7%

2013 2,6%

2012 5,1%

2011 6,8%

2010 5,4%

2009 6,7%

2008 7,1%

2007 3,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2024 11,3

2023 10,8

2022 10,3

2021 4,08

2020 0,67

2019 0,84

2018 1,59

2017 2,38

2016 1,71

2015 0,86

2014 3,05 (ζημίες)

2013 2,49

2012 6,60(ζημίες)

2011 7,40(ζημίες)

2010 3,10(ζημίες)

2009 3,80

2008 5,70

2007 11,3

2006 8,30

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

