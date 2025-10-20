Τραγικό τέλος είχε η απαγωγή ενός 18χρονου τερματοφύλακα από τη Σενεγάλη, τον οποίο δολοφόνησαν οι απαγωγείς του στην Γκάνα, αφού η οικογένειά του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα λύτρα που ζητούσαν για την απελευθέρωσή του.

Το Υπουργείο Αφρικανικής Ενσωμάτωσης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Σενεγάλης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει τη δολοφονία του νεαρού τερματοφύλακα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Γκάνα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Σεΐχ Τουρέ έπεσε θύμα απαγωγής αφού παραπλανήθηκε από ένοπλη ομάδα εκβιαστών, που τον έκανε να πιστέψει ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σε δοκιμαστικό για να ενταχθεί σε επαγγελματική ομάδα.

Η απάτη κατέληξε στην ομηρία του νεαρού ποδοσφαιριστή, με τους δράστες να ζητούν λύτρα από την οικογένειά του με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες της οικογένειας στάθηκαν μάταιες, καθώς οι εγκληματίες υλοποίησαν την απειλή τους και σκότωσαν τον έφηβο ποδοσφαιριστή.

Οι αρχές της Σενεγάλης έχουν ξεκινήσει έρευνα για την απαγωγή και τη δολοφονία του Σεΐχ Τουρέ, σε συνεργασία με την αστυνομία της Γκάνας.

Η κοινή ερευνητική ομάδα φιλοδοξεί να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.