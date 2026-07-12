Η Σαμάνθα Χάρις, πρώην παρουσιάστρια του "Dancing with the Stars", αποκάλυψε ότι ο Τομ Κρουζ την έσωσε από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια προωθητικών γυρισμάτων της ταινίας "Knight and Day" το 2010 στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Όπως ανέφερε, ενώ ανέβαινε σε μια Ducati για τις ανάγκες των γυρισμάτων, έχασε την ισορροπία της και η βαριά μοτοσικλέτα άρχισε να πέφτει. Ο Κρουζ αντέδρασε ακαριαία, συγκράτησε τη μοτοσικλέτα και απέτρεψε τον τραυματισμό της. Στη συνέχεια την ενθάρρυνε να δοκιμάσει ξανά, δίνοντάς της οδηγίες για το πώς να ανέβει σωστά. Η δεύτερη προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία και οι δυο τους πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή διαδρομή στους δρόμους της Σεβίλλης, την οποία η Χάρις χαρακτήρισε ως μία από τις πιο αξέχαστες τηλεοπτικές εμπειρίες της καριέρας της.

Η 52χρονη δημοσιογράφος μίλησε επίσης για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο σταδίου "2" το 2014, αφού επέμεινε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, παρά το γεγονός ότι αρκετοί γιατροί της διαβεβαίωναν πως ο όγκος που είχε εντοπίσει δεν ήταν ανησυχητικός. Υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή και αργότερα ανακοινώθηκε ότι ήταν ελεύθερη από καρκίνο.

Ωστόσο, το 2024 παρουσίασε τοπική υποτροπή, την οποία εντόπισε και πάλι η ίδια, επιμένοντας για περαιτέρω έλεγχο όταν οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν καθησυχαστικές. Η Χάρις τόνισε ότι η εμπειρία αυτή την έκανε να αφιερωθεί περισσότερο στην ενημέρωση για την πρόληψη και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, υπογραμμίζοντας πως οι άνθρωποι πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους και να διεκδικούν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όταν κάτι τους ανησυχεί.



Πηγή: skai.gr

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