Στην Άστον Βίλα ο Γιόχαν Μανζαμπί, Το παιδί-θαύμα της εθνικής Ελβετίας, το οποίο στα 20 μόλις χρόνια του έκλεψε την παράσταση με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στο φετινό Μουντιάλ, αφήνει τη Φράιμπουργκ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και στην Premier League.

Παρότι η Νιούκαστλ τα είχε βρει με τη γερμανική ομάδα και βρέθηκε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, η Άστον Βίλα είναι εκείνη που θα τον κάνει τελικά δικό της, μπαίνοντας... σφήνα, για να φτάσει σε συμφωνία με τον ίδιο τον νεαρό μέσο.

Το ποσό που θα βγάλει από τα ταμεία της η Άστον Βίλα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 70 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που καταβληθούν όλα τα μπόνους που έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.



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