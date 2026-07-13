Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να εκτελεί ολοένα και περισσότερες εργασίες ενός υπαλλήλου γραφείου. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να κάνει είναι να εγγυηθεί για την ορθότητα του αποτελέσματος.

Ωστόσο, ένα νέο είδος «ταινίας τρόμου» κάνει την εμφάνισή του: η αποκάλυψη των θέσεων εργασίας. Η αφήγηση αυτή υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει τη συνηθισμένη εργασία «εννιά με πέντε» και παρουσιάζεται ως πιο τρομακτική ακόμη και από τις κλασικές ταινίες με ζόμπι. Στελέχη μεγάλων εταιρειών προειδοποιούν ότι η AI πρόκειται να καταστήσει περιττές πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι η AI θα μπορούσε να εξαφανίσει έως και τις μισές θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον χώρο των επαγγελμάτων γραφείου μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αντίστοιχες προβλέψεις για μικρότερα μισθολόγια έχουν διατυπώσει στελέχη των JPMorgan, Ford και Amazon (της οποίας ο εκτελεστικός πρόεδρος, Τζεφ Μπέζος, είναι ιδιοκτήτης της The Washington Post).

Όπως συμβαίνει με κάθε καλή ταινία τρόμου, οι φόβοι αυτοί δεν είναι εντελώς αβάσιμοι. Άλλωστε, τα Σαγόνια του Καρχαρία βασίστηκαν σε πραγματικές επιθέσεις καρχαριών. Σήμερα, η ανεργία των πρόσφατων αποφοίτων κινείται πάνω από το 5%, έναντι περίπου 4% για το σύνολο των εργαζομένων. Ακόμη χειρότερα, οι νέοι εργαζόμενοι στους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την AI – όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η εξυπηρέτηση πελατών – έχουν καταγράψει σχετική μείωση της απασχόλησης κατά 16% από την εμφάνιση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το σενάριο της καταστροφής βασίζεται σε έναν λανθασμένο υπολογισμό: αν η AI μπορεί να εκτελεί το 40% των καθηκόντων μιας εργασίας, τότε θεωρείται ότι το 40% της εργασίας θα εξαφανιστεί. Όμως μια θέση εργασίας δεν είναι απλώς ένας κατάλογος ανεξάρτητων υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ανθρώπους για ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω της κρίσης, του συντονισμού, της εμπιστοσύνης των πελατών και της λογοδοσίας. Όταν τα επιμέρους καθήκοντα αλληλοσυμπληρώνονται, η αυτοματοποίηση ορισμένων από αυτά δεν περιορίζει τον ρόλο του εργαζομένου. Αντίθετα, αυξάνει την αξία της ανθρώπινης συνεισφοράς που παραμένει.

Όταν οι μηχανικοί αργαλειοί αυτοματοποίησαν μεγάλο μέρος της υφαντουργίας τον 19ο αιώνα, πολλοί παραδοσιακοί υφαντές έχασαν τη δουλειά τους. Όμως στα μηχανοποιημένα εργοστάσια, όσοι έμαθαν να χειρίζονται τους νέους αργαλειούς έγιναν πιο πολύτιμοι, όχι λιγότερο. Έπρεπε ακόμη να δένουν τον χαρακτηριστικό κόμπο της ύφανσης, να αντικαθιστούν γρήγορα τη σαΐτα, να ρυθμίζουν την τάση των νημάτων ώστε να μην κόβονται και να επιβλέπουν πολλούς αργαλειούς ταυτόχρονα. Όσοι κατέκτησαν αυτές τις δεξιότητες αμείβονταν καλύτερα, ακόμη κι όταν οι αργαλειοί πολλαπλασιάζονταν και τα υφάσματα γίνονταν φθηνότερα.

Παρά την εντυπωσιακή της ευχέρεια στον λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια παντογνώστρια διάνοια που κάνει τη δουλειά σου αντί για εσένα ή καλύτερα από εσένα. Είναι μια μηχανή πρόβλεψης που έχει «αφομοιώσει» ένα τεράστιο μέρος της ανθρώπινης γραπτής γνώσης.

Αυτό της προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά και σοβαρούς περιορισμούς. Δεν μπορεί να εκτιμήσει πόσο μεροληπτικές είναι οι πηγές της, δεν μπορεί να παρουσιάσει τη συλλογιστική της με τρόπο που να επιτρέπει ουσιαστικό έλεγχο και μπορεί να ακούγεται εξίσου βέβαιη είτε όταν επινοεί μια βιβλιογραφική παραπομπή είτε όταν αναφέρει ένα πραγματικό γεγονός. Υπό αυτή την έννοια, μοιάζει σχεδόν το αντίθετο του πλησιέστερου «προγόνου» της, της στατιστικής, η οποία δείχνει πόσο αξιόπιστη είναι μια πρόβλεψη. Η στατιστική συνοδεύεται από περιθώρια σφάλματος. Η τεχνητή νοημοσύνη όχι.

Επειδή η AI δεν μπορεί να επισημαίνει τα δικά της όρια αξιοπιστίας, ένας οργανισμός που τη χρησιμοποιεί εκτεταμένα κινδυνεύει να λειτουργεί μέσα σε ένα πέπλο αβεβαιότητας. Και εκεί ακριβώς αναδεικνύεται το πραγματικό οικονομικό σημείο συμφόρησης. Όταν η παραγωγή πειστικών και καλοδιατυπωμένων απαντήσεων γίνεται φθηνή και άμεση, μεγαλύτερη αξία αποκτά η ανθρώπινη κρίση που μπορεί να διακρίνει αν μια άψογα διατυπωμένη απάντηση αποτελεί πραγματική πρόοδο, αδιέξοδο ή απλώς μια «παραίσθηση» του μοντέλου.

Ο επιμελητής που ξεχωρίζει ένα τεκμηριωμένο επιχείρημα από το περιττό περιεχόμενο, ο γιατρός που αντιλαμβάνεται ότι μια συνταγή περιλαμβάνει αδύνατη δοσολογία, ο δικηγόρος που γνωρίζει ότι η επικαλούμενη δικαστική απόφαση δεν υπάρχει, όλοι αυτοί γίνονται ακόμη πιο πολύτιμοι σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από πειστικό, σίγουρο και συχνά λανθασμένο περιεχόμενο που παράγουν οι μηχανές.

Μια επιχείρηση που απολύει τον εργαζόμενο ο οποίος μπορεί να κρίνει αν πρέπει να εμπιστευθεί το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αυτοματοποιεί και καταργεί τον ίδιο τον μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου της. Ίσως, αυτό να φαίνεται αποδοτικό για ένα ή δύο τρίμηνα, μέχρι τη στιγμή που μια καλοδιατυπωμένη ανακρίβεια επηρεάσει μια κρίσιμη απόφαση. Η ευθύνη δεν μεταβιβάζεται μαζί με την εργασία. Αν μια ανύπαρκτη παραπομπή καταλήξει σε ένα νομικό υπόμνημα ή ένα λανθασμένο οικονομικό στοιχείο σε έναν έλεγχο, η ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει τους ανθρώπους που υπέγραψαν το τελικό αποτέλεσμα. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να απαντήσει σε έναν ρυθμιστικό φορέα λέγοντας: «Έτσι μας το είπε το μοντέλο».

Το σφάλμα των καταστροφολογικών προβλέψεων είναι ότι αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα προϊόν που απλώς προστίθεται και αφαιρεί θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα, η AI είναι μια τεχνολογία γενικής χρήσης, όπως ο ηλεκτρισμός ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, όχι μια μεμονωμένη συσκευή, όπως μια τοστιέρα. Η οικονομία θα αναδιαμορφωθεί γύρω από αυτήν. Ο ηλεκτρισμός δεν μεταμόρφωσε τα εργοστάσια μόνο επειδή αντικατέστησε τον ατμό. Η πραγματική του αξία αναδείχθηκε όταν η παραγωγή αναδιοργανώθηκε γύρω από τις νέες δυνατότητες: μικροί ηλεκτροκινητήρες που κινούσαν ξεχωριστές μηχανές, ευέλικτες διατάξεις στον χώρο εργασίας και αξιόπιστη, ασφαλής παροχή ενέργειας που μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με την AI. Κάποιος πρέπει να ενσωματώσει αυτά τα μοντέλα στις καθημερινές ροές εργασίας, να τα συνδέσει με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, να αποφασίσει ποιες κρίσιμες αποφάσεις μπορούν να επηρεάζουν, να ελέγχει τις αποφάσεις που λαμβάνονται με τη βοήθειά τους, να εκπαιδεύσει το προσωπικό και να διορθώνει τα προβλήματα όταν αυτά εμφανίζονται.

Η μετάβαση δεν θα είναι ανώδυνη. Η πίεση στις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου είναι πραγματική και οι επιχειρήσεις που συγχέουν την αυτοματοποίηση με τη στρατηγική θα προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στην πορεία.

Ωστόσο, η σωστή απάντηση απέναντι σε ένα εργαλείο που είναι εύγλωττο, γρήγορο και συχνά λανθασμένο δεν είναι να αναζητήσει κανείς ένα «επάγγελμα ανθεκτικό στην τεχνητή νοημοσύνη» ούτε να αφήσει τη μηχανή να σκέφτεται αντί γι' αυτόν. Είναι να γίνει ο άνθρωπος που γνωρίζει πότε η μηχανή κάνει λάθος, πώς μπορεί να βελτιωθεί και πότε το αποτέλεσμα αξίζει να φέρει τη δική του υπογραφή.

Υπό αυτή την έννοια, η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει με κάθε ισχυρό εργαλείο που προηγήθηκε: ο εργαζόμενος που ξέρει να τη χρησιμοποιεί σωστά αξίζει περισσότερο, όχι λιγότερο. Εκείνο που πραγματικά έχει αυξηθεί είναι η αξία της ανθρώπινης κρίσης.



Πηγή: skai.gr

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