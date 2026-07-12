Παναθηναϊκός: Επεκτείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 το συμβόλαιο του Κότσαρη

«Δένει» με νέο συμβόλαιο τον Κωνσταντίνο Κότσαρη ο Παναθηναϊκός. Οι δύο πλευρές θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους για έναν χρόνο. Η τρέχουσα λήγει το καλοκαίρι του 2027, αλλά υπάρχει συμφωνία ώστε ο 29χρονος τερματοφύλακας να υπογράψει για δύο χρόνια (φέτος και του χρόνου), με βελτιωμένες απολαβές.

Ο Κότσαρης επέστρεψε το καλοκαίρι του 2025 στο «τριφύλλι», έχοντας κάνει καλές εμφανίσεις με την Καλαμάτα και έκανε επτά συμμετοχές την περασμένη σεζόν.

Αυτήν τη στιγμή οι «πράσινοι» έχουν Ινιάκι Πένια (που αποκτήθηκε για βασικός), Λούκας Τσάβες εκτός του Κότσαρη για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

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