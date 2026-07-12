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Χαλκίδα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

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Φυλακές

Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Ο συναγερμός στις Φυλακές Χαλκίδας, σήμανε σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου όταν σύμφωνα με πληροφορίες του evia online 61χρονος κρατούμενος, για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

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TAGS: Χαλκίδα ΦΥΛΑΚΕΣ
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