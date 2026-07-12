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«Αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα ο Σέκουλιτς»

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα

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Σέκουλιτς

Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα ο Σέκουλιτς. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ισπανικά Μέσα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν συμφωνήσει με τον Σλοβένο προπονητή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το deal.

Ο Σέκουλιτς πέρασε την προηγούμενη σεζόν όντας στον πάγκο της Dubai BC, οδηγώντας της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στην Αδριατική Λίγκα, ενώ από το 2020 είναι και πρώτος προπονητής της εθνικής Σλοβενίας, όντας μέλος του τεχνικού επιτελείου της από το 2017.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μπαρτσελόνα μπάσκετ
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