Οι ακραίες θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν αρκετές χώρες της Ευρώπης και σήμερα Τετάρτη. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στην Ισπανία, δύο στη Γαλλία και τέσσερις στην Ιταλία λόγω καύσωνα.

Το κύμα καύσωνα έχει επηρεάσει εκατομμύρια Ευρωπαίους, με θερμοκρασίες ρεκόρ να έχουν καταγραφεί σε Γαλλία και Βρετανία μεταξύ άλλων.

Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο, Βιέννη, Πράγα και Βαρσοβία βλέπουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Θάνατοι και πυρκαγιές στην Ιταλία

Λόγω του καύσωνα, σήμερα 18 πόλεις της χώρας βρίσκονται σε «κόκκινο επίπεδο επιφυλακής», ενώ την Παρασκευή αναμένεται τουλάχιστον 20 πόλεις να μπουν σε αυτό το επίπεδο αυτό επιφυλακής.

Τέσσερις άνθρωποι, έχουν χάσει την ζωή τους από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, από την αρχή της εβδομάδας. Το τελευταίο θύμα της ζέστης, είναι ένας άνδρας 70 ετών, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του, κοντά στην πόλη Μπρέσια. Κατά την διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, υπέστη καρδιακή προσβολή.

Στο μεταξύ, οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν και στο ξέσπασμα σειράς πυρκαγιών, στην περιοχή Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μπόρεσαν να τεθούν υπό έλεγχο σε χρόνο ρεκόρ.

Στις περιφέρειες με πρωτεύουσες το Τορίνο, την Βενετία και το Μιλάνο, υιοθετήθηκαν μέτρα τα οποία απαγορεύουν την εργασία κάτω από τον ήλιο, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, κατά τις ημέρες ύψιστης επιφυλακής.

Ανησυχία, τέλος, προκαλούν περιστατικά λιποθυμίας τραγουδιστών και κομπάρσων που συμμετέχουν σε πρόβες έργων, στην Αρένα της Βερόνας. Οι καλλιτέχνες ζήτησαν με έμφαση την υιοθέτηση νέων, αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία της υγείας τους και η διοίκηση απάντησε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί.

Τρεις νεκροί - ανάμεσά τους ένα μωρό - στην Ισπανία

Δύο άνθρωποι φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους στην καταλανική επαρχία Γέιδα την Τρίτη, μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε 6.500 στρέμματα γης στη βορειοανατολική ισπανική περιοχή και οδήγησε τις αρχές να διατάξουν 18.000 κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τα θύματα ήταν αγρότες που είχαν παγιδευτεί από τις φλόγες, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στα οχήματά τους.

«Σε αυτούς τους μήνες υψηλότερου κινδύνου, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί» δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά το πρωί της Τετάρτης.

Χθες, τραγικό θάνατο από θερμοπληξία βρήκε ένα 2χρονο αγοράκι αφού το είχαν αφήσει μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην καταλανική επαρχία της Ταραγόνα.

Δύο νεκροί στη Γαλλία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία μετά από αδιαθεσία που ένιωσαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Κλειστή παραμένει και σήμερα και μέχρι την Πέμπτη η κορυφή του Πύργου του Άιφελ για «την άνεση και την ασφάλεια όλων», καθώς οι θερμοκρασίες στο Παρίσι αναμένεται να φτάσουν και πάλι τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρξε αύξηση 15% σε αναφορές προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Île-de-France χθες, με περισσότερες από 900 κλήσεις να αφορούν τον καύσωνα.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι φέρονται να έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από γιατρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού με υποκείμενα νοσήματα που πέθανε ενώ επισκεπτόταν το Παλάτι των Βερσαλλιών με τους γονείς της.

Διακοπές ρεύματος στην Ιταλία

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε ορισμένες περιοχές της Φλωρεντίας, του Μιλάνου, της Ρώμης και του Μπέργκαμο το απόγευμα της Τρίτης, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα συνεχίζεται.

Οι διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν από την αυξημένη πίεση στα δίκτυα λόγω της αδιάκοπης χρήσης των ερκοντίσιον, καθώς και από την υπερθέρμανση των υπόγειων ηλεκτρικών καλωδίων.

Τα φανάρια σταμάτησαν να λειτουργούν, οι άνθρωποι έμεινα μέσα σε ασανσέρ, τα καταστήματα έκλεισαν νωρίς και τα σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Το διαμέρισμα La Rinascente στο κέντρο της Φλωρεντίας εκκενώθηκε προληπτικά.

Επιπλέον, δύο άνθρωποι έχασαν τις περασμένες ημέρες τη ζωή τους λόγω καύσωνα. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος πέθανε στην Μπολόνια ενώ εργαζόταν σε εργοτάξιο και ένας 70χρονος πνίγηκε μετά από ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Τορίνο αφότου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στη Γερμανία

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Γερμανίας σήμερα Τετάρτη και θα μπορούσαν να σπάσουν το ρεκόρ όλων των εποχών για τη Γερμανία των 41,2 βαθμών, που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2019.

Συνθήκες που μοιάζουν με ξηρασία οδήγησαν περισσότερες από 40 περιφέρειες να περιορίσουν τη χρήση νερού, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, εκτός από δεκάδες δήμους που κάλεσαν τους πολίτες να εξοικονομήσουν νερό.

Στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου που περιβάλλει το Βερολίνο, ξέσπασαν δύο δασικές πυρκαγιές την Τρίτη, οι οποίες μέχρι το βράδυ είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές σε όλη τη χώρα αγωνίζονται να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους, σπεύδοντας να δημιουργήσουν «δωμάτια ψύξης» για το κοινό και τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για ηλικιωμένους και ασθενείς.

Πηγή: skai.gr

