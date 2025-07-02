Πού αναμένονται λίγες βροχές σήμερα - Έως τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός σε όλη τη χώρα τις περισσότερες ώρες της ημέρας.Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία τις πρωινές ώρες οπότε ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και από νωρίς το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 31 με 33 και κατά τόπους τους 34 με 35, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παράκτια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία τις πρωινές ώρες οπότε ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα. Tις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανώς τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 με 31, στα Δωδεκάνησα τοπικά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες η μέγιστη 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

