Ένα παιδάκι 2 χρονών πέθανε σήμερα στην πόλη Μπαλς, κοντά στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, αφού αφέθηκε για ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο εν μέσω καύσωνα, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που κλήθηκαν νωρίς το απόγευμα, δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή το παιδί, τόνισε ένας εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας (Mossos d'Esquadra).

«Όλα φαίνεται να δείχνουν ότι πρόκειται για αμέλεια του πατέρα. Το παιδί αφέθηκε όλο το πρωί σε ένα κλειστό αυτοκίνητο στον καυτό ήλιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει. Σαφώς πρόκειται για θερμοπληξία. Ακόμα και ένας ενήλικας θα είχε πεθάνει», εξήγησε ο εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας, προσθέτοντας πως ξεκίνησε έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 32° Κελσίου υπό σκιά στην Μπαλς σήμερα το πρωί, σύμφωνα την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ένας επίμονος καύσωνας πλήττει την Ισπανία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου σε πολλά μέρη της χώρας και καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο σε πολλές τοποθεσίες.

Το Σάββατο, δύο εργαζόμενες στις υπηρεσίες καθαριότητας πέθαναν, πιθανώς από θερμοπληξία, η μία στην Κόρδοβα και η άλλη στη Βαρκελώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

