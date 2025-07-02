Λογαριασμός
Ενισχύεται πάλι σήμερα το μελτέμι και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας το Σ/Κ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΔ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ ,  Στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς , και στα νησιά  έως  34 με 35  βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία  θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ , δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 5 στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 34 με 35  βαθμούς .  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά όποτε ίσως  σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί   3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς .

