Σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΔ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , Στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ , δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 5 στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 με 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά όποτε ίσως σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς .

