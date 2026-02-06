Ο Καναδάς ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο του διπλωματικό φυλάκιο στη Γροιλανδία, σε μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλληλεγγύης, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο της περιοχής.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Καναδών αξιωματούχων, στην οποία συμμετέχουν η γενική κυβερνήτης του Καναδά, Μέρι Σάιμον, καθώς και η υπουργός Εξωτερικών, Ανίτα Άναντ, μεταβαίνει σήμερα Παρασκευή στο Νουούκ, προκειμένου να εγκαινιάσει επισήμως το καναδικό προξενείο, με τη συνοδεία πλοίου της Καναδικής Ακτοφυλακής.

Ενόψει του ταξιδιού, η Σάιμον δήλωσε σε ομιλία της ότι ο Καναδάς «στέκεται ακλόνητα στο πλευρό του λαού της Γροιλανδίας, ο οποίος θα καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του».

Η επίσκεψη πραγματοποιείται την ώρα που και Γάλλοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν ανάλογο ταξίδι, καθώς η Γαλλία αναμένεται να ανοίξει το δικό της προξενείο στη Γροιλανδία την ίδια ημέρα.

Οι καναδικές και γαλλικές διπλωματικές αποστολές συνιστούν ιστορική διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας στη Γροιλανδία. Μέχρι και αυτή την εβδομάδα, μόνο η Ισλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν επίσημα διπλωματικά προξενεία στο Νουούκ.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή αποτελεί ένδειξη της συνεχιζόμενης στήριξης των συμμάχων του ΝΑΤΟ προς τη Γροιλανδία, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «την καταλάβουν» για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει έκτοτε μετριάσει τις δηλώσεις του, αναφέροντας ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, έπειτα από συνομιλίες με τη Δανία, Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά.

Η Γροιλανδία βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Καναδά. Το προξενείο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2024, στο πλαίσιο αναθεώρησης της καναδικής εξωτερικής πολιτικής για την Αρκτική. Τα εγκαίνια είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη του 2025, ωστόσο καθυστέρησαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πλέον, το προξενείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με τον Μάικλ Μάγιερς, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και συγγραφέα αρκετών βιβλίων για την Αρκτική.

«Το μόνο που με εκπλήσσει είναι ότι δεν έγινε νωρίτερα, δεδομένων των σημαντικών δεσμών μεταξύ της Γροιλανδίας και του καναδικού Αρκτικού χώρου», πρόσθεσε.

Όπως επισήμανε, το Ικαλούιτ, πρωτεύουσα της καναδικής βόρειας επικράτειας του Νούναβουτ, απέχει μόλις μία ώρα πτήσης από το Νουούκ. Παράλληλα, οι Ινουίτ του Καναδά διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Ινουίτ της Γροιλανδίας — δεσμούς που ενισχύονται και από την ίδια την καταγωγή της γενικής κυβερνήτη Σάιμον, η οποία είναι Ινούκ.

«Η επίσκεψή της αποτελεί επιβεβαίωση, στο ανώτατο επίπεδο, των πολιτισμικών και εθνοτικών δεσμών μεταξύ του Αρκτικού Καναδά και της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Μάγιερς. «Είναι μια εξαιρετικά ισχυρή δήλωση».

Η Μέρι Σάιμον, που μεγάλωσε στο Νουναβίκ του βόρειου Κεμπέκ, είναι η πρώτη γενική κυβερνήτης του Καναδά που επισκέπτεται τη Γροιλανδία από το 1982. Όπως ανέφερε, η επαφή της με τη Γροιλανδία ξεκίνησε δεκαετίες νωρίτερα, όταν ως παιδί άκουγε τραγούδια των Ινουίτ της Γροιλανδίας από το βραχέων κυμάτων ραδιόφωνο της γιαγιάς της.

«Μου έλεγε: “Αυτοί είναι οι συγγενείς μας που ζουν σε μακρινές χώρες. Είμαστε όλοι ένας λαός”», θυμήθηκε η Σάιμον, μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο Arctic Frontiers στη Νορβηγία, λίγο πριν το ταξίδι της στο Νουκ.

Ο Νέιταν Όμπεντ, πρόεδρος της Inuit Tapiriit Kanatami — οργάνωσης που εκπροσωπεί τους Ινουίτ του Καναδά — δήλωσε στο BBC ότι το προξενείο αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών της κοινότητάς του για την ενίσχυση των σχέσεων.

Όπως ανέφερε, περίπου 50 Καναδοί Ινουίτ θα μεταβούν στο Νουκ με ναυλωμένη πτήση από το Μόντρεαλ, προκειμένου να παραστούν στην τελετή της Παρασκευής.

Οι Ινουίτ του Καναδά, πρόσθεσε, βιώνουν τις αμερικανικές απειλές κατά της Γροιλανδίας με ιδιαίτερη ένταση, λόγω της κοινής ιστορίας αποικιοκρατίας, αλλά και εξαιτίας των δηλώσεων του Τραμπ για τον ίδιο τον Καναδά.

«Ανησυχούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επανέλθουν σε πιο σοβαρές σκέψεις περί προσάρτησης του Καναδά και μετατροπής του σε 51η πολιτεία, και φοβόμαστε ότι το Inuit Nunangat, η πατρίδα μας, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τροφοδοτούν αυτή τη σκέψη», δήλωσε ο Όμπεντ.

Ο Τραμπ έχει δικαιολογήσει ένα ενδεχόμενο αμερικανικό έλεγχο της Γροιλανδίας κατηγορώντας τη Δανία ότι δεν προστατεύει επαρκώς το νησί από ρωσικές ή κινεζικές απειλές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News που δημοσιεύθηκε στα μέσα Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατυπώσει ιδιωτικά παρόμοια παράπονα και για την αρκτική περιοχή του Καναδά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Αρκτική έχει επισημανθεί ως σημείο ευαλωτότητας από διαδοχικές καναδικές κυβερνήσεις, με τον Όμπεντ να αναγνωρίζει ότι οι υποδομές, όπως οι οδικοί άξονες και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, παραμένουν περιορισμένες, εις βάρος τόσο της εθνικής ασφάλειας όσο και των κατοίκων των βόρειων περιοχών.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ έχει δεσμευθεί για μόνιμη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική, ενώ έχει εξαγγείλει επενδύσεις άνω του 1 δισ. καναδικών δολαρίων (730 εκατ. δολάρια ΗΠΑ / 540 εκατ. λίρες) σε έργα υποδομής στον Βορρά, τα οποία θα εξυπηρετούν τόσο πολίτες όσο και τον στρατό.

Η υπουργός Εξωτερικών, Ανίτα Άναντ, έχει χαρακτηρίσει την άμυνα της Αρκτικής «αδιαμφισβήτητη εθνική προτεραιότητα ασφαλείας για αυτή την κυβέρνηση».

«Δεν πρόκειται για δευτερεύον ζήτημα, ούτε για περιφερειακό θέμα, αλλά για κεντρικό άξονα του τρόπου με τον οποίο προστατεύουμε τον Καναδά στην αυλή μας και συμβάλλουμε στην παγκόσμια ασφάλεια», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε Συμπόσιο Αρκτικής Συνεργασίας μεταξύ σκανδιναβικών χωρών και Καναδά.

Παράλληλα με τα εγκαίνια του καναδικού προξενείου, η γενική κυβερνήτης Σάιμον θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ενώ η Ανίτα Άναντ θα έχει συνάντηση με την ομόλογό της, Βίβιαν Μότσφελντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.