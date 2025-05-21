Η καναδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμμετοχή της στο προτεινόμενο αμερικανικό πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome», το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση «αεροπορικών απειλών νέας γενιάς».

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ανέφερε ότι υπάρχουν «ενεργές συζητήσεις» μεταξύ Οτάβας και Ουάσινγκτον σε θέματα ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται τρέχοντα και νέα προγράμματα όπως το Golden Dome.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο την Τρίτη, ανακοινώνοντας αρχικό κόστος 25 δισ. δολαρίων. Όπως δήλωσε, ο Καναδάς έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ μπορούν να υλοποιήσουν ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα, ενώ παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει ο Καναδάς και ποια θα είναι η οικονομική του συνεισφορά.

Η πρόθεση του Καναδά να συμμετάσχει στο αμυντικό σύστημα «Golden Dome» εντάσσεται στο πλαίσιο των εν εξελίξει εμπορικών και αμυντικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλών δασμών και τη δήλωσή του ότι η χώρα θα ήταν καλύτερα ως πολιτεία των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν ένα κύμα εθνικής υπερηφάνειας στον Καναδά, το οποίο εκφράστηκε με την ιστορική εκλογική νίκη της φιλελεύθερης κυβέρνησης του Μαρκ Κάρνεϊ.

«Οι Καναδοί έδωσαν στον πρωθυπουργό ισχυρή εντολή να διαπραγματευτεί μια νέα οικονομική και αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κάρνεϊ, Οντρί Σαμπού.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του έχουν ευρείες και εποικοδομητικές συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους», πρόσθεσε.

«Αυτές οι συνομιλίες περιλαμβάνουν, φυσικά, την ενίσχυση της NORAD [Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής] και άλλες πρωτοβουλίες όπως το Golden Dome».

Ωστόσο, η Σαμπού επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πουν ποια θα είναι η οικονομική συνεισφορά του Καναδά στο πρόγραμμα ή πώς αυτό θα εφαρμοστεί στη χώρα.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Καναδάς έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο Golden Dome. «Θα μιλήσουμε μαζί τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θέλουν και αυτοί προστασία, όπως πάντα λοιπόν, βοηθάμε τον Καναδά».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome θα είναι επιχειρησιακό μέχρι το τέλος της θητείας του και ότι θα κοστίσει 175 δισ. δολάρια. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του περιμένει από τον Καναδά να «πληρώσει το μερίδιο που του αναλογεί».

Ωστόσο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), ένας μη κομματικός φορέας, εκτιμά ότι το τελικό κόστος μπορεί να φτάσει τα 542 δισ. δολάρια μέσα σε 20 χρόνια και αυτό μόνο για το σκέλος του συστήματος που θα βασίζεται στο διάστημα.

Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ ήδη συνεργάζονται στο πλαίσιο της NORAD, ενός συστήματος που είναι υπεύθυνο για την αεροπορική και θαλάσσια επιτήρηση, προειδοποίηση και άμυνα της περιοχής, με δυνατότητα εντοπισμού και αναχαίτισης πυραύλων κρουζ.

Η NORAD λειτουργεί από το 1958 και τα δύο κράτη έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια διαβουλεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Golden Dome στοχεύει στην αντιμετώπιση όλο και πιο εξελιγμένων εναέριων όπλων, όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι, και θα περιλαμβάνει δορυφόρους και αναχαιτιστικά στο διάστημα.

Όπως είπε, το σύστημα θα είναι «ικανό να αναχαιτίζει πυραύλους που εκτοξεύονται ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου, ή από το διάστημα».



