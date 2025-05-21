Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δώσει μια αναθεωρημένη εμπορική πρόταση στις ΗΠΑ, καθώς στοχεύει να δώσει ώθηση στις συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να επιτευχθεί μια διατλαντική συμφωνία.

Το νέο έγγραφο περιλαμβάνει προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εργασιακών δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών προτύπων, της οικονομικής ασφάλειας και της σταδιακής μείωσης των δασμών στο μηδέν και από τις δύο πλευρές για μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα καθώς και βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Αναμένεται να σταλεί σε αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Το έγγραφο αναφέρει επίσης αμοιβαίες επενδύσεις και στρατηγικές προμήθειες στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, είπαν οι άνθρωποι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η ΕΕ στοχεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και επιδιώκει μια ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή συμφωνία, είπαν οι πηγές.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ και πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αμφιβάλλουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρόμοιους στόχους και έχουν τονίσει στους ομολόγους τους ότι η ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι αλληλένδετη, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ προχωρά στην προετοιμασία αντίμετρων, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Αντίποινα της ΕΕ

Το μπλοκ των 27 εθνών έχει συντάξει σχέδια για αντίμετρα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση στους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ και τον φόρο 25% σε αυτοκίνητα και ορισμένα ανταλλακτικά.

Η ΕΕ συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να καθυστερήσει για 90 ημέρες την εφαρμογή ενός ξεχωριστού συνόλου αντιποίνων κατά των δασμών των ΗΠΑ άνω του 25% που επέβαλε ο Τραμπ στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου του μπλοκ. Αυτή η κίνηση ήρθε αφότου ο Τραμπ μείωσε το ποσοστό των δασμών στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ στο 10% από 20% για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα συνεχίσει τα σχέδια για τη στόχευση ημιαγωγών και φαρμακευτικών εισαγωγών και έχει απειλήσει να λάβει μέτρα για ταινίες και εξαρτήματα αεροσκαφών. Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προτρέψει το μπλοκ να ανταποκριθεί σε περίπτωση που επιβληθούν κάποιοι από αυτούς τους δασμούς την ώρα που οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται, είπαν οι πηγές.

Οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται ως απάντηση σε έγγραφο που η κυβέρνηση Τραμπ μοιράστηκε με το μπλοκ μετά από προηγούμενη πρόταση της ΕΕ.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ περιέγραψε το έγγραφο των ΗΠΑ ως μια λίστα μη ρεαλιστικών απαιτήσεων.

Οι ΗΠΑ παραπονιούνται εδώ και καιρό για πολλούς ψηφιακούς κανόνες της ΕΕ και βλέπουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας τους ως εμπόδιο στο εμπόριο. Οι Βρυξέλλες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι ο ΦΠΑ δεν είναι εμπορικό μέτρο και ισχύει εξίσου για όλα τα αγαθά, ευρωπαϊκά και μη.

Πηγή: skai.gr

