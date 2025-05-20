Την ανάπτυξη της αμυντικής ασπίδας Golden Dome ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος της θητείας του και ότι θα περιλαμβάνει διαστημικούς αναχαιτιστές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Καναδάς επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμυντική ασπίδα θα κοστίσει περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ βοήθησαν το Ισραήλ με το δικό του σύστημα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αμερικανική τεχνολογία “είναι ακόμη πιο προηγμένη”.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι «τα πάντα» στο αντιπυραυλικό σύστημα άμυνας Golden Dome θα κατασκευαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι του έργου θα ηγηθεί ο στρατηγός Μάικλ Γκέτλεϊν, αναπληρωτής αρχηγός διαστημικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Καναδά για τον καθορισμό του κόστους του Golden Dome, ενώ σημείωσε ότι θα έχουν ρόλο στο πρόγραμμα η Αλάσκα και η Τζόρτζια.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν συζήτησε για το πρόγραμμα ή για το διάστημα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και απέρριψε τις ανησυχίες γύρω από τις αναφορές περί ρωσικής στρατιωτικής συγκέντρωσης στα σύνορα με τη Φινλανδία, λέγοντας ότι ο ίδιος «δεν ανησυχεί».

«Όχι, δεν... ανησυχώ καθόλου για αυτό», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για το θέμα. «Θα είναι πολύ ασφαλείς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

