Την «φρίκη» του για την κατάσταση εξαθλίωσης των δύο ομήρων της Χαμάς - εκ των οποίων ο ένας είναι γερμανοϊσραηλινός -, βίντεο με τους οποίους δημοσιεύθηκε χθες, εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε «το τέλος» της οργάνωσης, καλώντας ταυτόχρονα την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Σε λιμό έχει οδηγήσει ο επιβληθείς από το Ισραήλ αποκλεισμός της Γάζας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά την επιστροφή του από την περιοχή.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες του (γερμανοϊσραηλινού) Εβιάταρ Ντάβιντ και Ρομ Μπρασλάφσκι. Η Χαμάς βασανίζει τους ομήρους, τρομοκρατεί το Ισραήλ και χρησιμοποιεί τον ίδιο της τον πληθυσμό στην Λωρίδα της Γάζας ως ανθρώπινη ασπίδα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος να παρακαμφθεί μια κατάπαυση του πυρός η οποία θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης», δήλωσε στην BILD ο καγκελάριος Μερτς και έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση την απελευθέρωση των ομήρων. Απευθυνόμενος ταυτόχρονα στην ισραηλινή κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να ανταποδώσει τον κυνισμό της Χαμάς, αλλά να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας». Οι οδυνηρές εικόνες του Εβιάταρ Ντάβιντ και του Ρομ Μπρασλάφσκι «δείχνουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο το μέλλον της Γάζας», τόνισε ο κ. Μερτς.

«Αυτές οι εικόνες δείχνουν την πλήρη εξαχρείωση των βασανιστών τους», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες το Ισραήλ και την Δυτική Όχθη. «Η σκέψη μου είναι με τους ομήρους, των οποίων τα βάσανα δεν έχουν τέλος. Είναι και με τις οικογένειες των οποίων αγαπημένα πρόσωπα απήχθησαν από τους τρομοκράτες», δήλωσε ο υπουργός στην Γερμανική Ραδιοφωνία και διαβεβαίωσε ότι «η Γερμανία συνεχίζει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων».

Η Χαμάς και η το Ισλαμικό Τζιχάντ δημοσίευσαν βίντεο δύο ομήρων από το Ισραήλ, οι οποίοι εμφανίζονται αποστεωμένοι και εξαντλημένοι. Ο ένας άνδρας κλαίει, ενώ ο δεύτερος υποχρεώνεται να σκάψει έναν τάφο σε σήραγγα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται μάλιστα για τον δικό του.

Ο κ. Βάντεφουλ ωστόσο κάλεσε και πάλι το Ισραήλ «να αλλάξει ριζικά» την κατάσταση στο ζήτημα του εφοδιασμού της Λωρίδας της Γάζας ώστε τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανώσεις βοήθειας να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην περιοχή και η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στον άμαχο πληθυσμό. «Τα πράγματα έχουν ήδη βελτιωθεί», δήλωσε ο υπουργός και σημείωσε ότι το μήνυμα που μετέφερε ο ίδιος στην ισραηλινή ηγεσία την περασμένη Πέμπτη «έγινε σαφές». Το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επέτρεψε την πρόσβαση περισσότερων φορτηγών «είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μου», υποστήριξε και έκανε λόγο για «λιμό» στη Γάζα, ως συνέπεια του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ. «Παρατηρούμε εδώ και καιρό ότι ο αποκλεισμός που έχει ουσιαστικά επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει οδηγήσει σε λιμό, με αποτέλεσμα άνθρωποι να πεθαίνουν, να υποφέρουν και να διψούν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βάντεφουλ. Την Παρασκευή δύο αεροσκάφη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έριξαν συνολικά 19 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στο πλαίσιο από αέρος παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία οργάνωσε η Ιορδανία. Νέες ρίψεις έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Bundeswehr έχει παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί το πού καταλήγει η βοήθεια, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος συντονισμός στο έδαφος.

Παρά τη διεθνή κριτική κατά του Ισραήλ και τις αντιδράσεις και της γερμανικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός τής συγκυβερνώσας Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ τόνισε, μιλώντας σε εκπομπή του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ότι η Γερμανία και το Ισραήλ εξακολουθούν να είναι «οι στενότεροι εταίροι». «Πρώτα από όλα, πιστεύω ότι πρέπει να εμμείνουμε στην γραμμή μας, στις αρχές μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε οι στενότεροι εταίροι του Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά η δημοκρατία στη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

