Η IVECO ανεβάζει τον πήχη: νέα γενιά οχημάτων και υπηρεσιών για οδηγούς και στόλους

Η IVECO παρουσίασε τη νέα σειρά οχημάτων και τη νέα πρόταση υπηρεσιών της στο IVECO Experience 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο από την 1η έως τις 4 Ιουλίου. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν απλά ένα λανσάρισμα προϊόντων. Σηματοδότησε ένα νέο βήμα στην πορεία της μάρκας, καθώς η IVECO τοποθετείται πλέον όχι μόνο ως κατασκευαστής οχημάτων, αλλά ως ένας πραγματικός συνεργάτης υψηλής αξίας για τους ανθρώπους που φροντίζουν να κινούνται καθημερινά αγαθά και επιχειρήσεις δίνοντας ζωή στις κοινότητες. Αυτό το όραμα έχει όνομα: Spirito in Movimento.

«Η νέα σειρά IVECO Model Year 2026 είναι αποτέλεσμα προσεκτικής ακρόασης των οδηγών και των διαχειριστών στόλων. Δεν ανεβάζουμε τον πήχη μόνο στο όχημα, αλλά σε ολόκληρη την εμπειρία. Από την καμπίνα έως το δίκτυο υπηρεσιών, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματική, μετρήσιμη υψηλή αξία στους πελάτες μας, κάνοντας τις λειτουργίες τους πιο αποδοτικές, πιο προβλέψιμες και πιο ανθρωποκεντρικές», δήλωσε ο Luca Sra, President, Business Unit Truck, Iveco Group.

Ένα οικοσύστημα λύσεων για κάθε διαδρομή

Για έναν διαχειριστή στόλου, η απόφαση επένδυσης σε ένα νέο όχημα ξεκινά από ένα απλό ερώτημα: πόσο θα κοστίσει η λειτουργία του. Η απάντηση της IVECO είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, χτισμένο γύρω από τις ανάγκες του πελάτη. Συνδυάζει οχήματα, συνδεσιμότητα, υπηρεσίες και χρηματοδότηση σε μία ενιαία πρόταση.

Ο Υπολογιστής Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership Calculator) προσφέρει σε διαχειριστές στόλων και οδηγούς καθαρή, τεκμηριωμένη εικόνα του κόστους, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη βεβαιότητα στη λήψη αποφάσεων.

Οι δυνατότητες αυτές αποτυπώνονται στην πράξη μέσα από την απόδοση του νέου IVECO S-Way. Με εξοικονόμηση καυσίμου έως 11%, το όχημα αξιοποιεί τη σημαντική βελτίωση αποδοτικότητας που επιτεύχθηκε ήδη από την κυκλοφορία του μοντέλου το 2024. Η απόδοση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό του κινητήρα xCursor 13, του βελτιστοποιημένου συστήματος μετάδοσης, της αναβαθμισμένης αεροδυναμικής και των ενισχυμένων λειτουργιών προγνωστικής οδήγησης, οι οποίες έχουν εξελιχθεί περαιτέρω μέσα από νέες βελτιώσεις σε ολόκληρο το σύστημα του οχήματος.

Στον τομέα της ασφάλειας, το όχημα συμμορφώνεται πλήρως με τις τελευταίες απαιτήσεις του General Safety Regulation. Το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning, ADDW, παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών και του κεφαλιού για να εντοπίζει σημάδια κόπωσης, βοηθώντας τον οδηγό να διατηρεί την προσοχή του. Επιπλέον, το Highway Assist διατηρεί το φορτηγό με ασφάλεια στη λωρίδα κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Για τη μεγιστοποίηση των οφελών για τον πελάτη σε βάθος χρόνου, το IVECO ON συμβάλλει στην αποδοτική λειτουργία των στόλων. Το portal, το οποίο ανασχεδιάστηκε πλήρως σε συνεργασία με τη frog και διακρίθηκε με το iF Design Award 2026, προσφέρει στους διαχειριστές στόλων ενιαία εικόνα για ολόκληρο τον στόλο τους. Καλύπτει την κατάσταση του οχήματος, τη συμπεριφορά οδήγησης, την κατανάλωση καυσίμου, την κατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και την τελευταία γνωστή θέση. Πέρα από την παρακολούθηση, προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για μείωση της κατανάλωσης, βελτίωση του τρόπου οδήγησης και αύξηση της αποδοτικότητας. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Accenture, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση δεδομένων με δυναμικές αναφορές, βοηθώντας τους πελάτες να λαμβάνουν αποφάσεις που ενισχύουν περαιτέρω την κερδοφορία.

Ολοκληρωμένες λύσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης και κόστους

Το οικοσύστημα ολοκληρώνεται μέσα από ένα πακέτο υπηρεσιών για τη νέα γενιά οχημάτων, σχεδιασμένο για τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου.

Περιλαμβάνει:

• Το Professional Fuel Advising, που παρακολουθεί συνεχώς την κατανάλωση και προσφέρει στους διαχειριστές στόλων και στους οδηγούς εξειδικευμένη συμβουλευτική, βασισμένη σε τακτικές αναφορές σχετικά με το κόστος και το στυλ οδήγησης, εξατομικευμένους στόχους και πρακτικές συμβουλές βελτίωσης.

• Το Uptime Monitoring, που εντοπίζει πιθανά προβλήματα πριν επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία. Τα δεδομένα από βασικά εξαρτήματα του οχήματος παρακολουθούνται και αναλύονται. Όταν εντοπίζεται κάτι μη φυσιολογικό, ο πελάτης ειδοποιείται ώστε να προγραμματίσει έγκαιρα την ακινητοποίηση του οχήματος, πριν προκύψει βλάβη. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει ήδη αποδείξει μείωση 24% στον μη αναμενόμενο χρόνο ακινητοποίησης για τους πελάτες της IVECO διεθνώς.

• Τη Mobility Service Card, που προσφέρει στους διαχειριστές στόλων μία ενιαία λύση πληρωμών, συγκεντρώνοντας βασικές δαπάνες στόλου όπως καύσιμα, διόδια, στάθμευση και πλύσιμο οχημάτων. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Eurowag και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές καυσίμων, ενοποιημένη τιμολόγηση και πλήρη έλεγχο δαπανών μέσω εφαρμογής και web portal.

Η ευελιξία επεκτείνεται και στον τρόπο απόκτησης του οχήματος. Η IVECO CAPITAL προσφέρει πλέον χρηματοδότηση με απλοποιημένη και εξατομικευμένη διαδικασία πρόσβασης σε πίστωση για πελάτες key account, διευκολύνοντας την επένδυση στη νέα γενιά. Για όσους προτιμούν πιο ευέλικτες λύσεις, το RENTIVE είναι η λύση μακροχρόνιας μίσθωσης της IVECO για diesel και φυσικό αέριο, συμπληρώνοντας την ήδη διαθέσιμη πρόταση GATE για ηλεκτρικά οχήματα με pay-per-use μοντέλο. Το RENTIVE καλύπτει απεριόριστα ελαστικά και παρέχει ασφάλιση, οδική βοήθεια και premium συντήρηση μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων. Διατίθεται σήμερα στην Ιταλία, ενώ θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες αγορές.

Σχεδιασμένο για τον πελάτη, με επίκεντρο τον οδηγό

Πέρα από την αποδοτικότητα, η νέα γενιά εστιάζει στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το όχημα καθημερινά, φέρνοντας την άνεση, τη χρηστικότητα και την ψηφιακή καινοτομία στο προσκήνιο της οδηγικής εμπειρίας.

Όταν οι οδηγοί εισέρχονται στην καμπίνα, δεν βρίσκουν απλώς ένα cockpit. Βρίσκουν έναν χώρο εργασίας, έναν χώρο ανάπαυσης και ένα δεύτερο σπίτι στον δρόμο. Η θέση οδήγησης προσφέρει εμπειρία αντίστοιχη επιβατικού αυτοκινήτου, με compact τιμόνι 450 mm, το οποίο ρυθμίζεται σε μεγαλύτερο εύρος θέσεων και ανασηκώνεται κάθετα για εύκολη είσοδο και έξοδο. Ο βελτιωμένος πίνακας οργάνων TFT και η οθόνη αφής 10 ιντσών βρίσκονται σε άμεση και καθαρή οπτική επαφή.

Ο χρόνος ανάπαυσης αντιμετωπίζεται με την ίδια φροντίδα. Ο χώρος νύχτας προσφέρει τρεις επιλογές στρώματος για διαφορετικές προτιμήσεις άνεσης, ενώ φούρνος μικροκυμάτων, μηχανή καφέ και τηλεόραση διατίθενται μέσα από τη σειρά αξεσουάρ. Ένα ειδικό πλήκτρο ενεργοποιεί τις εξωτερικές κάμερες, επιτρέποντας στους οδηγούς να ελέγχουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα από την καμπίνα κατά τη διάρκεια νυχτερινής στάσης.

Γεννημένο συνδεδεμένο, σχεδιασμένο να εξελίσσεται

Κάθε όχημα της νέας γενιάς έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται άμεσα ενημερώσεις λογισμικού και είναι πλήρως προετοιμασμένο για την ενσωμάτωση μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Μέσα από το νέο IVECO App Store, οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε μια επιλεγμένη σειρά ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών απευθείας από το interface της καμπίνας. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί πλήρως εσωτερικά από την IVECO και ενσωματώνεται στο σύστημα infotainment του οχήματος.

Το App Store περιλαμβάνει τις εφαρμογές της IVECO και είναι επίσης ανοικτό σε τρίτους συνεργάτες. Η IVECO βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τεχνολογικούς συνεργάτες, μεγάλους διαχειριστές στόλων που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν δικά τους εργαλεία παραγωγικότητας στην πλατφόρμα, με περισσότερες εφαρμογές να αναμένονται στο μέλλον.

Οι εφαρμογές IVECO Easy Apps επεκτείνουν τη συνδεσιμότητα στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού. Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά που έχει σχεδιαστεί για τη βαριά γκάμα της IVECO είναι πλέον ταχύτερη και πιο εύχρηστη, μετά από πλήρη ανασχεδιασμό βάσει σχολίων οδηγών. Επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό θέρμανσης και ψύξης καμπίνας, την πρόσβαση σε στοιχεία αποστολής, την απλοποιημένη λίστα ελέγχου πριν από την αναχώρηση και τη διαχείριση άμεσων ενημερώσεων.

Απεριόριστες επιλογές διαμόρφωσης για κάθε αποστολή και κάθε ταυτότητα

Η διαμόρφωση του οχήματος φτάνει σε νέο επίπεδο ευελιξίας, με έως 32.000 πιθανές διαμορφώσεις, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Αυτό συμπληρώνεται από εκτεταμένες επιλογές εξατομίκευσης, με έως 100 συνδυασμούς χρωμάτων και φινιρισμάτων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ επιλογών εμπρός μάσκας.

Για όσους αναζητούν μια πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία, οι Premium εκδόσεις προσφέρουν αποκλειστικά χαρακτηριστικά όπως δερμάτινο ταμπλό, λεπτομέρειες carbon-look και θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα. Η Ιταλική ταυτότητα εκφράζεται με διακριτικό τρόπο μέσα από την παρουσία της Ιταλικής σημαίας στο ταμπλό και στις πόρτες.

Νέο signature χρώμα, ίδια Ιταλική ψυχή

Ένα ενιαίο signature χρώμα χαρακτηρίζει πλέον ολόκληρη τη γκάμα IVECO, δημιουργώντας μια ισχυρή και συνεκτική οπτική ταυτότητα. Πέρα από αισθητική επιλογή, το IVECO Metallic Grey εκφράζει αίσθηση ταυτότητας, αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, ενσωματώνοντας την Ιταλική κληρονομιά της μάρκας, εκεί όπου η λειτουργικότητα, η κομψότητα και το στυλ συναντώνται.

Αυτή η εκλεπτυσμένη βάση ενισχύεται από στοχευμένες χρωματικές πινελιές: κόκκινο για τα diesel και τα οχήματα φυσικού αερίου, που συμβολίζει ενέργεια, απόδοση και πάθος, και μπλε για τα ηλεκτρικά μοντέλα, που αντιπροσωπεύει καινοτομία, αποδοτικότητα και βιώσιμη κινητικότητα. Στον δρόμο, αυτή η ταυτότητα μεταδίδει δύναμη, αξιοπιστία και διακριτική κομψότητα, ως έκφραση της δέσμευσης της IVECO στην προηγμένη μηχανολογία, την καινοτομία με επίκεντρο τον οδηγό και τον διαχρονικό ιταλικό σχεδιασμό.

Στον δρόμο: ένα δίκτυο που δεν σταματά ποτέ

Για τους πελάτες, ο χρόνος ακινητοποίησης σημαίνει χαμένη παράδοση, καθυστερημένη εργασία και άμεσο κόστος. Το δίκτυο υπηρεσιών της IVECO έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει ανάγκες, να ανταποκρίνεται γρήγορα και να περιορίζει τον χρόνο εκτός δρόμου.

Με περισσότερους από 400 διανομείς και 2.300 σημεία εξυπηρέτησης παγκοσμίως, η IVECO διασφαλίζει μια ευρεία και άμεσα ανταποκρινόμενη δομή υποστήριξης.

Ανάμεσά τους, περισσότερα από 340 είναι Heavy Duty Truck Centres of Excellence, στρατηγικά τοποθετημένα κατά μήκος των βασικών μεταφορικών διαδρόμων σε 25 χώρες. Τα πιστοποιημένα αυτά σημεία προσφέρουν fast-lane service για ελαχιστοποίηση των χρόνων αναμονής, εξειδικευμένους τεχνικούς και προτεραιότητα στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για κρίσιμα εξαρτήματα του οχήματος. Η ολοκληρωμένη τους πρόταση καλύπτει ρυμουλκούμενα, ελαστικά, αμαξώματα και AdBlue, ενώ όταν απαιτείται, διατίθεται όχημα αντικατάστασης ώστε η λειτουργία να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια των επισκευών.

Πίσω από κάθε συνδεδεμένο όχημα IVECO βρίσκεται μια παγκόσμια υποδομή υποστήριξης που λειτουργεί 24/7. Το Customer Uptime Centre, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια επαφές ετησίως, εστιάζει στην πρόληψη του χρόνου ακινητοποίησης μέσω συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης, της απόδοσης και της συμπεριφοράς των εξαρτημάτων του οχήματος.

Με έξι εγκαταστάσεις διεθνώς, υποστήριξη πελατών σε 68 χώρες και περισσότερες από 30 γλώσσες, το Centre παρεμβαίνει πριν ένα σφάλμα εξελιχθεί σε βλάβη, συντονίζει το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης και βελτιώνει συνεχώς την ανταπόκρισή του μέσα από συνεχής συλλογή στοιχείων-data-driven insights. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστη διαθεσιμότητα οχημάτων και πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος για τους διαχειριστές στόλων.

Το μοντέλο υπηρεσιών της IVECO έχει εξελιχθεί από αντιδραστικό σε πλήρως προγνωστικό. Ενώ αρχικά οι λειτουργίες εστίαζαν στην επίλυση ζητημάτων όταν αυτά προέκυπταν, η συνδεσιμότητα εισήγαγε ένα προληπτικό μοντέλο που επιτρέπει έγκαιρη παρέμβαση και προγραμματισμένες ακινητοποιήσεις.

Σήμερα, με περισσότερα από 200.000 συνδεδεμένα οχήματα, η συνεχής ροή δεδομένων, από τα διαγνωστικά έως την απόδοση και τα πρότυπα χρήσης, αναλύεται από προηγμένους αλγόριθμους για τον έγκαιρο εντοπισμό ανωμαλιών. Έτσι, πιθανά ζητήματα αντιμετωπίζονται πριν επηρεάσουν τη λειτουργία, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στη διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα και την υποστήριξη πελατών.

Η νέα λειτουργία GeoTrack επεκτείνει αυτή την ορατότητα και στα οχήματα που βρίσκονται ήδη στο συνεργείο, προσφέροντας real-time εικόνα για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το όχημα στη διαδικασία επισκευής και για το πότε θα επιστρέψει στον δρόμο. Το εργαλείο παρακολουθεί ολόκληρη τη διαδρομή του service, από την άφιξη έως την εργασία και την αναχώρηση, συνδυάζοντας σήματα γεωεντοπισμού, διαγνωστικά δεδομένα και στοιχεία service case.

Η υπηρεσία Fast Track προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο βεβαιότητας. Εγγυάται προκαταρκτική διάγνωση εντός δύο ωρών και σαφή εκτίμηση του χρόνου επισκευής, ώστε οι πελάτες να προγραμματίζουν έγκαιρα, να οργανώνουν όχημα αντικατάστασης όταν χρειάζεται και να διατηρούν πλήρη έλεγχο των λειτουργιών τους.

Για μεγάλους στόλους και πελάτες με κρίσιμες ανάγκες διαθεσιμότητας, το Mobile Workshop προσφέρει ευελιξία και μικρότερη διατάραξη της καθημερινής λειτουργίας. Εκπαιδευμένοι τεχνικοί μεταβαίνουν απευθείας στις εγκαταστάσεις του πελάτη για προγραμματισμένες εργασίες, όπως ενημερώσεις λογισμικού, διαγνωστικούς ελέγχους, ελαφριά συντήρηση και επιθεωρήσεις πριν από την παράδοση.

Πέρα από τη διαδρομή: επένδυση στους οδηγούς με μακροπρόθεσμη προοπτική

Η δέσμευση της IVECO προς τους οδηγούς επεκτείνεται πολύ πέρα από το όχημα. Δύο πρωτοβουλίες εκφράζουν μια πιο μακροπρόθεσμη φιλοδοξία: να στηρίξει τους ανθρώπους πίσω από το τιμόνι ως επαγγελματίες και να δημιουργήσει μια κοινότητα γύρω τους.

Το IVECO Fidelity Club είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης που μετατρέπει την καλή οδήγηση σε μια ενεργή, συνεχή εμπειρία. Οι οδηγοί αναλαμβάνουν προσωπικές αποστολές, κερδίζουν και παρακολουθούν την πρόοδό τους προς ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες συνήθειες, με άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου και στο λειτουργικό κόστος. Με επίκεντρο τη συνεχή βελτίωση, το πρόγραμμα επιβράβευσης συνδυάζει ατομικές προκλήσεις, σαφείς στόχους και διαρκή παρακίνηση, προσαρμοσμένη στη διαδρομή κάθε οδηγού.

Το πρόγραμμα, που πρωτοπαρουσιάστηκε από την IVECO το 2023, θα επεκταθεί στα ηλεκτρικά οχήματα από τον Σεπτέμβριο, μαζί με έναν ανασχεδιασμένο κατάλογο επιβράβευσης που θα περιλαμβάνει ειδικές εκπτώσεις και πιο ευέλικτες επιλογές εξαργύρωσης. Πέρα από ένα σχήμα ανταμοιβών, ενισχύει την αίσθηση κοινότητας, όπου η πρόοδος μοιράζεται και οι οδηγοί νιώθουν μέρος της οικογένειας IVECO.

Η IVECO Academy χτίζει πάνω στο ίδιο πνεύμα. Το δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης της μάρκας επεκτείνεται πλέον στους οδηγούς, με ισχυρή έμφαση στην πρακτική υποστήριξη των ανθρώπων πίσω από το τιμόνι. Η εκπαίδευση εστιάζει σε τομείς όπως η ασφάλεια, η εξοικονόμηση καυσίμου και η οδηγική απόδοση, βοηθώντας τους οδηγούς να αναπτύξουν δεξιότητες που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία και μειώνουν το κόστος. Έχει σχεδιαστεί ως ένας συνεχής τόπος μάθησης που εξελίσσεται μαζί με τους οδηγούς σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Για την IVECO, η σχέση με πελάτες και οδηγούς είναι μια διαρκής δέσμευση: να είναι παρούσα, να προβλέπει ανάγκες και να φροντίζει τους ανθρώπους που μοιράζονται καθημερινά τον δρόμο με τη μάρκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.