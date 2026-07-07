Ουκρανία: Ισχυρίζεται ότι έπληξε οκτώ τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στην Αζοφική

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε νέα επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας εναντίον πλοίων που, σύμφωνα με το Κίεβο, ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προέρχονται αποκλειστικά από ουκρανικές πηγές και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε από τη ρωσική πλευρά ούτε από ανεξάρτητους φορείς.

Ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Ρόμπερτ Μπρόβντι, γνωστός με το διακριτικό «Madyar», ανέφερε μέσω Telegram ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων προς όφελος της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, στόχος της επιχείρησης ήταν δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», καθώς και ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα οχηματαγωγό.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των πλοίων

Στις πρώτες αναφορές που κυκλοφόρησαν έγινε λόγος για πλήγμα σε οκτώ δεξαμενόπλοια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Αντίθετα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την επίσημη ανακοίνωση του Μπρόβντι κάνουν λόγο για δύο δεξαμενόπλοια τύπου Project 15781, τα οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, μετέφεραν περίπου 7.000 τόνους καυσίμων το καθένα με προορισμό την κατεχόμενη Κριμαία.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των πλοίων ούτε υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για την έκταση των ζημιών που υπέστησαν.

Στο στόχαστρο ο ρωσικός «σκιώδης στόλος»

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δηλαδή το δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και καυσίμων, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλοία αυτά συμβάλλουν άμεσα στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής και, ως εκ τούτου, αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Μπρόβντι υποστήριξε ακόμη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 47 στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις καυσίμων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τα πλήγματα ή την έκταση των ζημιών στα πλοία. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες παραμένουν προς επαλήθευση.



Πηγή: skai.gr

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