Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις όμηροι που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα τον Νοέμβριο «πιθανόν» να σκοτώθηκαν από ισραηλινό χτύπημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου τους.

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι οι τρεις σκοτώθηκαν έπειτα από αεροπορική επιδρομή του στρατού... στις 10 Νοεμβρίου 2023», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς των στρατιωτών Νικ Μπέιζερ και Ρον Σέρμαν και του Γαλλοϊσραηλινού Ελιά Τολεντανό τον Δεκέμβριο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κρατήθηκαν όμηροι.

Ο στρατός τόνισε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν «κατά τη διάρκεια επιχείρησης εξόντωσης του διοικητή της Βόρειας Ταξιαρχίας της Χαμάς, Αχμέντ Γκαντούρ».

«Η έρευνα δείχνει ότι οι τρεις όμηροι κρατούνταν σε στο δίκτυο με υπόγειες σήρραγες μέσα στις οποίες δρούσε ο Γκαντούρ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο στρατός δεν είχε «καμία πληροφορία για την παρουσία ομήρων στο σημείο που στόχευε» το πλήγμα.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι ο Αχμέντ Γκαντούρ σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ένας συγγενής της οικογένειας ενός από τους τρεις ομήρους επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχαν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του στρατού.

Τον Δεκέμβριο, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατά λάθος σκότωσε τρεις ομήρους της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τους Γιοτάμ Χαΐμ, Αλόν Σάμριζ, Σάμερ αλ-Ταλάλκα, οι όποιοι πυροβολήθηκαν από στρατιώτες που δεν τους αναγνώρισαν ως ομήρους.

Από τις 7 Οκτωβρίου, 27 όμηροι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ σκότωσε 1.205 ανθρώπους, κυρίως άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία, που περιλαμβάνει και ομήρους που σκοτώθηκαν σε αιχμαλωσία.

Από τα 251 άτομα που απήχθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, 97 κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, 33 από τα οποία ο ισραηλινός στρατός κηρύξει νεκρούς.

Η στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έχει αφήσει τουλάχιστον 41.206 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, χωρίς να προσδιορίζει πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι και όσοι μαχητές

Πηγή: skai.gr

