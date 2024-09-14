Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, με τον ισραηλινό στρατό να ισχυρίζεται ότι το πλήγμα είχε στόχο μαχητές της Χαμάς.

«Πέντε μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια αφού ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σχολείο Σουχάντα αλ Ζεϊτούν με δύο πυραύλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Το σχολείο στέγασε χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, τόνισε ότι πραγματοποίησε ένα «πλήγμα ακριβείας» στο σχολικό συγκρότημα, στοχεύοντας μαχητές της Χαμάς.

«Τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούσαν χώρους του σχολείου για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και κατά του κράτους του Ισραήλ», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός έχει βομβαρδίσει τους τελευταίους μήνες πολλά σχολεία που έχουν μετατραπεί σε καταφύγια εκτοπισμένων, κατηγορώντας τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες και κρύβει μαχητές μαχητές ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Το παλαιστινιακό κίνημα αρνείται αυτόν τον ισχυρισμό.

Την Τετάρτη, μια ισραηλινή επίθεση σε σχολείο που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στο Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία .

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι το πλήγμα είχει στόχο «τρομοκράτες», ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν έξι εργαζόμενοι της υπηρεσίας αυτής των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

