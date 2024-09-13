Ισραηλινή πρώην όμηρος της Χαμάς: «Γύρισα, αλλά αυτό που ζω δεν είναι ζωή»

Η Σάνι Γκόρεν, μια Ισραηλινή που πέρασε σχεδόν δύο μήνες όμηρος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πριν αφεθεί ελεύθερη, μίλησε σήμερα για τη δυσκολία της να ξαναζήσει, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Παρίσι με συγγενείς ομήρων από το κιμπούτς Νιρ Οζ, από εκείνα που δέχθηκαν τις σφοδρότερες επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Έχουν περάσει 343 μέρες από εκείνο το Σάββατο που με απήγαγαν από το σπίτι μου στο κιμπούτς Νιρ Οζ, το μέρος που πίστευα ότι ήταν το πιο ασφαλές στον κόσμο», είπε η Σάνι Γκόρεν σε αυτή τη συγκέντρωση που οργανώθηκε με το Crif (Συμβούλιο των Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας) στην εβραϊκή συνοικία Μαραί, στο κέντρο του Παρισιού.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία πέρασε 55 ημέρες αιχμάλωτη στη Γάζα, ήταν μία από τους 100 ομήρους που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της μίας και μοναδικής εβδομαδιαίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

«Η καρδιά μου και ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου είναι ακόμα εκεί, σε αυτόν τον φρικτό τόπο αιχμαλωσίας στη Γάζα», είπε μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων του κιμπούτς Νιρ Οζ, συγκεντρωμένοι πίσω από ένα πανό που έγραφε «απελευθερώστε όλους τους ομήρους» με ορισμένους να κραδαίνουν φωτογραφίες αιχμαλώτων, ορισμένοι από τους οποίους ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πως έχουν σκοτωθεί.

«Γύρισα, σηκώνομαι το πρωί, κοιμάμαι τις νύχτες - τις περισσότερες φορές όχι - τρώω, πίνω. Αλλά αυτό δεν είναι ζωή, είναι κάτι μακριά από τη ζωή. Οι φίλοι μου που βρίσκονταν πιο κοντά στο κιμπούτς είναι ακόμα εκεί. Μου λείπουν κάθε στιγμή της μέρας», συνέχισε η Γκόρεν, τα λόγια της οποίας μεταφράστηκαν από τα εβραϊκά.

«Κάθε μέρα περνά σαν αιωνιότητα, κάθε ώρα είναι ατελείωτη. Πρέπει να τους φέρουμε σπίτι. Τώρα», κατέληξε, ενώ οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί εκεί φώναζαν: "Arshav" ("τώρα" στα εβραϊκά).

Το κιμπούτς Νιρ Οζ, πολύ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, πλήρωσε βαρύ τίμημα στην επίθεση της Χαμάς, με περίπου 30 νεκρούς και περισσότερους από 70 ομήρους, ορισμένοι από τους οποίους πέθαναν σε αιχμαλωσία.

Μια άλλη κάτοικος του Νιρ Οζ, η Γιαμίτ Αβιτάλ, μίλησε για το αίσθημα της «ενοχής» της, «επειδή εμείς είμαστε εδώ στο Παρίσι και αυτοί εκεί» και προέτρεψε τον κόσμο να δράσει για να απελευθερωθούν οι όμηροι. «Δεν το αντέχω άλλο αυτό», είπε δακρυσμένη.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.205 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία του Ισραήλ. Από τα 251 άτομα που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 κρατούνται ακόμη στη Γάζα, εκ των οποίων οι 33 κηρύχθηκαν νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε ως αντίποινα από το Ισραήλ για την καταστροφή της Χαμάς στη Γάζα έχει αφήσει περισσότερους από 41.000 νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.