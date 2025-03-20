Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός επέβαλε την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Σαλαχεντίν, τον κεντρικό δρόμο που εκτείνεται από τα βόρεια προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας, αφότου ανακοίνωσε την έναρξη «στοχευμένων» χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο παλαιστινιακό έδαφος την προηγούμενη ημέρα.

"Τις τελευταίες 24 ώρες, τα [ισραηλινά] στρατεύματα ξεκίνησαν μια περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας [...]. Για την ασφάλειά σας, απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ της βόρειας και της νότιας Λωρίδας της Γάζας και αντίστροφα στον άξονα Σαλαχεντίν", έγραψε νωρίτερα στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ.

«Οι μετακινήσεις από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προς τα νότια επιτρέπονται μόνο μέσω της παραλιακής οδού αλ Ρασίντ», πρόσθεσε ο συνταγματάρχης Αντράι χωρίς να διευκρινίσει εάν ο στρατός επιτρέπει τη μετακίνηση από νότο προς βορρά σε αυτή τη διαδρομή.

Ένας αξιωματούχος από το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός έκλεισε χθες το πέρασμα Νετζαρίμ, τον βασικό δίαυλο μεταξύ της πόλης της Γάζας και του νοτίου τμήματος του εδάφους, στον αυτοκινητόδρομο Σελαχεντίν.

«Ισραηλινά άρματα μάχης» αναπτύχθηκαν στη διασταύρωση «μετά την αποχώρηση των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας των ΗΠΑ χθες (Τετάρτη) το πρωί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο αμερικανικό προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που αναπτύχθηκε τον Φεβρουάριο μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Έπειτα από αρκετές εβδομάδες αδιεξόδου στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τη συνέχεια αυτής της εκεχειρίας, το Ισραήλ επανέλαβε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση το βράδυ της Δευτέρας προς την Τρίτη με μια σειρά πολυαίμακτων βομβαρδισμών.

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με τα τοπικά νοσοκομεία. Το Associated Press αναφέρει ότι τα χτυπήματα έπληξαν πολλά σπίτια τις νυχτερινές ώρες, σκοτώνοντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά καθώς κοιμόντουσαν. Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μόνο την Τρίτη, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι οι διαμεσολαβήτριες χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να σταματήσουν τις νέες συγκρούσεις στη Γάζα, αλλά διευκρίνισε ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σημαντική πρόοδος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.