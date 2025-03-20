Λογαριασμός
«Άνοιγμα» Πούτιν στον Αχμέντ αλ Σάρα – Το μήνυμα του Ρώσου προέδρου που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος Πούτιν έστειλε μήνυμα στον αρχηγό του συριακού κράτους, Αχμέντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε επισήμως την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Πούτιν: Μήνυμα στον ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα

«Άνοιγμα» του Πούτιν στον νέο ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα. 

Ο πρόεδρος Πούτιν έστειλε μήνυμα στον αρχηγό του συριακού κράτους, Αχμέντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε επισήμως την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να αναπτύξει πρακτική συνεργασία με τη συριακή ηγεσία σε όλα τα θέματα της ατζέντας, τόνισε.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε τις προσπάθειες της συριακής ηγεσίας για γρήγορη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα ενίσχυε με κάθε τρόπο τον Μπασάρ αλ Άσαντ που έριξαν από την εξουσία οι τζιχαντιστές του Αλ Σάρα, με ρωσικές βάσεις και λιμένες στα παράλια της Συρίας. 
 

