Η υπηρεσία συνόρων του Αζερμπαϊτζάν πήρε υπό τον έλεγχό της τέσσαρα χωριά στην επαρχία Γκαζάκ στα σύνορα με την Αρμενία, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη με το Γερεβάν, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον Απρίλιο, η Αρμενία ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει ακατοίκητα χωριά στο Αζερμπαϊτζάν, κάτι που και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι είναι ορόσημο στην πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού.

Η απόφαση του Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν προκάλεσε διαμαρτυρίες στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

