Η Καμπόσου, ο σκύλος που ενέπνευσε το διάσημο meme, πέθανε σε ηλικία 18 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους χρήστες των social media στα οποία κυριαρχούσε την τελευταία δεκαετία.

Η γλυκύτατη σκυλίτσα έπασχε από λευχαιμία και ηπατική νόσο και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτριά της.

«Σε όλους εσάς που αγαπήσατε την Kabosu, το πρωί της 24ης Μαΐου, πέρασε τη γέφυρα του ουράνιου τόξου. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε η Atsuko Sato, η ιδιοκτήτριά της στο Instagram.

«Πήγε πολύ γαλήνια χωρίς να υποφέρει, σαν να αποκοιμήθηκε ενώ ένιωθα τη ζεστασιά των χεριών μου να τη χαϊδεύει.

Σας ευχαριστώ όλους πολύ που αγαπήσατε τον Kabosu όλα αυτά τα χρόνια.

Είμαι σίγουρος ότι ο Kabosu ήταν ο πιο ευτυχισμένος σκύλος στον κόσμο. Αυτό με κάνει τον πιο ευτυχισμένο ιδιοκτήτη στον κόσμο. α ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη εκτίμησή μου σε όλους όσους μας έστειλαν πολλή αγάπη σε εμάς».

Η κα Sato, δασκάλα στην Ιαπωνία, υιοθέτησε την Kabosu το 2008 όταν την έστειλαν σε ένα καταφύγιο ζώων μετά το κλείσιμο του μύλου για κουτάβια.

Η Kabosu έγινε γνωστή στο διαδίκτυο όταν δημοσιεύθηκε φωτογραφία της το 2010 με σταυρωμένα πόδια και ένα ελαφρύ χαμόγελο και εξαπλώθηκε στο Reddit και στο Tumblr.

Σύντομα οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κάνουν photoshop το πρόσωπο της Kabosu πάνω σε o,τιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς. Το meme αργότερα υιοθετήθηκε από εταιρίες και το μετρό της Στοκχόλμης.

Η δημοτικότητα του meme «doge» εδραιώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, όταν δύο προγραμματιστές δημιούργησαν ένα εναλλακτικό κρυπτονόμισμα με την ονομασία Dogecoin, ως μια γλαφυρή απάντηση στο Bitcoin, που αντανακλούσε την αγάπη του διαδικτύου για τα meme με ζώα. Η μέγιστη αξία του έφτασε άνω των 400 δολαρίων το 2014 και θεωρείται το πρώτο σατιρικό κρυπτονόμισμα.

Twitter updated its website logo to Doge pic.twitter.com/ezIoeJCDOt — Dexerto (@Dexerto) April 3, 2023

Ο Έλον Μασκ είναι από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές του Dogecoin, ενώ το κρυπτονόμισμα έχει γίνει χορηγός της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου Watford, με το πρόσωπο της Kabosu να τυπώνεται σε φανέλες της.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Έλον Μασκ άλλαξε για λίγο το λογότυπο του Twitter/X με μια εικόνα της Kabosu - προκαλώντας την εκτόξευση της τιμής του κρυπτονομίσματος στα ύψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.