Τουλάχιστον δυο νεκροί στη συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε σε εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η συντριβή έγινε νωρίς το απόγευμα στο δημοτικό αεροδρόμιο της Φούλερτον, μικρής πόλης κάπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

«Έχουμε δυο επιβεβαιωμένους θανάτους», ενημέρωσε η αστυνομία της Φούλερτον μέσω X.

Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους «δέκα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να τους προσφερθεί περίθαλψη» και «οκτώ έλαβαν φροντίδες επιτόπου» και τους επιτράπηκε να φύγουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νεκροί επέβαιναν στο μικρό αεροσκάφους τουρισμού ή εργάζονταν στη μονάδα όπου κατέπεσε, τόνισε αξιωματικός της αστυνομίας της Φούλερτον στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA.

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ διακρίνεται πελώρια τρύπα στην οροφή εργοστασίου, από όπου αναδίδεται καπνός.

«Το μόνο που ακούσαμε ήταν ένας δυνατός κρότος, ‘μπουμ’, αυτό ήταν όλο. Κατόπιν αρχίσαμε να τρέχουμε» προς την έξοδο του εργοστασίου, δήλωσε ο Τζερόμ Κρουζ, που δουλεύει στο εργοστάσιο, στο CBS News.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν μικρό τετραθέσιο Van’s Aircraft RV-10, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), που άρχισε να διενεργεί έρευνα.

Τον Νοέμβριο, συντριβή άλλου αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο της Φούλερτον είχε προκαλέσει τον τραυματισμό δυο ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

